Апелляция подтвердила взыскание с "Трансаэро" 257 млн руб по иску "Ю-Ти-Джи"

10:48 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен – РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании 257 миллионов рублей с авиакомпании "Трансаэро" по иску занимающегося наземным обслуживанием рейсов в аэропорту "Внуково" ЗАО "Ю-Ти-Джи", сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым суд отклонил апелляцию "Трансаэро" на решение арбитража Москвы. Первая инстанция 12 апреля удовлетворила соответствующий иск ЗАО "Ю-Ти-Джи". В ходе предварительного заседания суд по ходатайству авиакомпании привлек к участию в деле в качестве третьего лица ООО "Центр управления наземным обслуживанием". Кроме того, ответчик заявил ходатайство о передаче дела по подсудности в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако оно было отклонено.

Второй по пассажиропотоку российский авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. После отзыва сертификата эксплуатанта с 26 октября 2015 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве компании и ввел в ней процедуру наблюдения. Суд уже неоднократно откладывал рассмотрение дела о банкротстве авиакомпании по существу. Следующее заседание должно состоятся в ноябре.

