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Арбитражная практика

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Суд подтвердил взыскание с Российской Федерации Баскетбола 4,5 млн руб

Теги: Взыскание задолженности, Российская федерация баскетбола, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
12:31 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Российская Федерация Баскетбола» (РФБ) по иску Фонда поддержки молодежного и студенческого спорта долга по займам в размере свыше 4,5 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 15 апреля полностью удовлетворил иск фонда и обязал взыскать с РФБ сумму основного долга в размере 3,49 миллиона рублей, а также проценты и неустойку.

РФБ обжаловала это решение в апелляции. Ответчик указал, что просит отменить решение лишь в части взыскания неустойки за несвоевременную выплату процентов за пользование займом в сумме 28,6 тысячи рублей. В остальной части решение арбитража не оспаривалось.

Стороны заключили договора по предоставлению займов в апреле и в июле 2015 года, говорится в решении суда. По одному из договоров фонд перечислил ответчику 7 миллионов рублей, срок возврата займа составлял до 20 июня 2015 года. По другому договору было перечислено 1,360 миллиона рублей сроком до 1 сентября 2015 года.

В материалах дела также отмечается, что истец пытался в досудебном порядке урегулировать спор, в связи с чем, направил ответчику претензию с расчётом суммы долга, процентов и неустойки. В ответ получил гарантийное письмо с признанием имеющийся задолженности и обязательства её погасить до 31 августа 2015 года. Поскольку в установленные сроки ответчик задолженность по займам не возвратил (займы были погашены частично) был подан иск в суд.

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Суд подтвердил взыскание с Российской Федерации Баскетбола 4,5 млн руб

12:31 19/09/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Российская Федерация Баскетбола» (РФБ) по иску Фонда поддержки молодежного и студенческого спорта долга по займам в размере свыше 4,5 миллиона рублей, говорится в материалах суда.
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