Арбитраж отправил на пересмотр иск ОСЖ "Россия" к кипрской фирме на 1,2 млрд руб

15:39 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании по иску обанкротившегося ООО «Общество страхования жизни «Россия» с кипрской компании Svatozar Enterprises Limited, которая, по данным СМИ, подконтрольна украинской группе East One Виктора Пинчука, 1,2 миллиарда рублей долга по векселям, говорится в материалах суда.

Суд кассационной инстанции направил иск на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы.

Арбитраж Москвы 10 марта полностью удовлетворил иск конкурсного управляющего ОСЖ «Россия» и обязал взыскать долг по шести векселям. Апелляционная инстанция в июне оставила в силе решение первой инстанции. Однако иностранная компания подала кассационную жалобу на судебные акты. Суд в понедельник огласил только резолютивную часть постановления, причины отмены судебных актом будут известны после изготовления мотивировочной части.

Как следует из материалов дела, истец является векселедержателем выданных кипрской компанией простых векселей. В мае 2014 года нотариусом Москвы был оформлен акт о протесте указанных простых векселей в неплатеже. Арбитраж Москвы в решении указал, что ответчик вексельную задолженность не оплатил, доказательств обратного не представил.

Суд отклонил довод иностранной компании о том, что не были выяснены обстоятельства, связанные с правомерностью перехода векселей к истцу, говорится в постановлении апелляции. Также был отклонен довод, о неверном определении размера долга в связи с неприменением курса валюты на дату платежа.

Согласно данным СМИ, на декабрь 2013 года, компания Svatozar Enterprises Limited являлась основным участником страховой фирмы и владела 76 процентами в уставном капитале. Кроме того, участниками общества являлись ООО «Пробизнес» и ОСАО «Россия», которое также в настоящее время признано банкротом.

Арбитражный суд Москвы в январе 2015 года признал банкротом ООО «Общество страхования жизни «Россия». Ранее сообщалось, что активы должника состоят из простых векселей, срок платежа по которым истек.

Банк России 25 сентября 2014 года отозвал у ООО «Общество страхования жизни «Россия» лицензию на осуществление страхования. ОСЖ «Россия» было создано в апреле 2004 года. Страховые резервы компании составляли 1,7 миллиарда рублей.