Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
19/09/2016 20:31
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Арбитраж отправил на пересмотр иск ОСЖ "Россия" к кипрской фирме на 1,2 млрд руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Московского округа, Москва, Россия
15:39 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании по иску обанкротившегося ООО «Общество страхования жизни «Россия» с кипрской компании Svatozar Enterprises Limited, которая, по данным СМИ, подконтрольна украинской группе East One Виктора Пинчука, 1,2 миллиарда рублей долга по векселям, говорится в материалах суда.

Суд кассационной инстанции направил иск на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы.

Арбитраж Москвы 10 марта полностью удовлетворил иск конкурсного управляющего ОСЖ «Россия» и обязал взыскать долг по шести векселям. Апелляционная инстанция в июне оставила в силе решение первой инстанции. Однако иностранная компания подала кассационную жалобу на судебные акты. Суд в понедельник огласил только резолютивную часть постановления, причины отмены судебных актом будут известны после изготовления мотивировочной части.

Как следует из материалов дела, истец является векселедержателем выданных кипрской компанией простых векселей. В мае 2014 года нотариусом Москвы был оформлен акт о протесте указанных простых векселей в неплатеже. Арбитраж Москвы в решении указал, что ответчик вексельную задолженность не оплатил, доказательств обратного не представил.

Суд отклонил довод иностранной компании о том, что не были выяснены обстоятельства, связанные с правомерностью перехода векселей к истцу, говорится в постановлении апелляции. Также был отклонен довод, о неверном определении размера долга в связи с неприменением курса валюты на дату платежа.

Согласно данным СМИ, на декабрь 2013 года, компания Svatozar Enterprises Limited являлась основным участником страховой фирмы и владела 76 процентами в уставном капитале. Кроме того, участниками общества являлись ООО «Пробизнес» и ОСАО «Россия», которое также в настоящее время признано банкротом.

Арбитражный суд Москвы в январе 2015 года признал банкротом ООО «Общество страхования жизни «Россия». Ранее сообщалось, что активы должника состоят из простых векселей, срок платежа по которым истек.

Банк России 25 сентября 2014 года отозвал у ООО «Общество страхования жизни «Россия» лицензию на осуществление страхования. ОСЖ «Россия» было создано в апреле 2004 года. Страховые резервы компании составляли 1,7 миллиарда рублей.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Арбитраж отправил на пересмотр иск ОСЖ "Россия" к кипрской фирме на 1,2 млрд руб

15:39 19/09/2016 Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании по иску обанкротившегося ООО «Общество страхования жизни «Россия» с кипрской компании Svatozar Enterprises Limited, которая, по данным СМИ, подконтрольна украинской группе East One Виктора Пинчука, 1,2 миллиарда рублей долга по векселям.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Россия подписала Протокол 15 по ЕСПЧ, сокращающий срок подачи жалобы

19:13 19/09/2016 Министр юстиции РФ Александр Коновалов в ходе встречи в понедельник с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Габриелой Баттаини-Драгони подписал Протокол № 15 к Европейской Конвенции о защите прав человека (далее – Конвенция), которая предусматривает дальнейшее реформирование Страсбургского суда.

Завершено расследование уголовного дела в отношении "бога Кузи"

18:12 19/09/2016 Завершено расследование уголовного дела в отношении предполагаемого лидера религиозной секты Андрея Попова, также известного как "бог Кузя", обвиняемого в мошенничестве и руководстве деструктивным религиозным объединением, и двух его подельников, сообщила РАПСИ официальный представитель МВД Ирина Волк.

ФАС подала иск в арбитраж Москвы к ПАО "Т Плюс" о взыскании 867 млн руб

16:24 19/09/2016 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к ПАО "Т Плюс" о взыскании 867,132 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера