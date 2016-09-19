ФАС подала иск в арбитраж Москвы к ПАО "Т Плюс" о взыскании 867 млн руб

16:24 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к ПАО "Т Плюс" о взыскании 867,132 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Иск зарегистрирован 15 сентября, о причинах подачи иска в материалах дела не говорится. В тоже время, 15 августа Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ЗАО "КЭС-Трейдинг" и компаний группы лиц "Т Плюс". Компаниям следует перечислить в федеральный бюджет 867,132 миллиона рублей, говорилось в сообщении ведомства.

В декабре 2014 года ФАС России признала группу лиц "Т плюс" в составе ОАО "Энергосбыт Плюс", ЗАО "КЭС – Энергосбыт", ОАО "Волжская ТГК", ЗАО "КЭС" (в 2015 году консолидированы в ПАО "Т плюс") и ЗАО "КЭС-Трейдинг", нарушившими антимонопольное законодательство.

Группа лиц "Т плюс" и ЗАО "КЭС-Трейдинг" заключили незаконное соглашение, которое привело к росту цен на электрическую энергию для потребителей Первой ценовой зоны оптового рынка (территория европейской части России).

Соглашение выразилось в передаче функции по подаче заявок на оптовый рынок от гарантирующих поставщиков и генерирующих компаний группы лиц "Т плюс" в неаффилированное с ними ЗАО "КЭС-Трейдинг", что способствовало реализации стратегии по получению необоснованного дохода на оптовом рынке.

Данная стратегия реализовывалась путем завышения плановых объемов потребления гарантирующими поставщиками группы лиц "Т плюс".

В результате вышеуказанных завышений были востребованы генерирующие компании с более дорогой стоимостью производства электрической энергии, что приводило к росту цен на электрическую энергию для потребителей, а также к дополнительному доходу для генерирующих компаний группы лиц "Т плюс" (ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9", ОАО "Оренбургская ТГК", ОАО "Волжская ТГК" в 2015 году консолидированы в ПАО "Т плюс"), которые в свою очередь также повышали цены в своих заявках.

По итогам рассмотрения антимонопольного дела группе лиц "Т плюс" было выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере более 867 миллиона рублей, полученного вследствие реализации данной стратегии.

В настоящее время председатель совета директоров ПАО "Т Плюс" Евгений Ольховик и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер, руководившие ЗАО "КЭС" в период с 2007 по 2014 года, арестованы по уголовному делу о даче взяток чиновникам республики Коми. Ещё один фигурант дела, бывший глава "Т Плюс" Михаил Слободин был заочно арестован 15 сентября Сыктывкарским городским судом Коми.

Согласно данным следствия, в течение 2007–2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями.

Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 миллионов рублей. Согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО "Коми энергосбытовая компания" стоимостью не менее 100 миллионов рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО "КЭС" оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок, перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.

По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям, в качестве незаконного денежного вознаграждения, на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 миллионов рублей.

