Отправлено на пересмотр ходатайство АСВ о продлении банкротства в Межпромбанке

09:05 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение первой инстанции о продлении на шесть месяцев срока конкурсного производства в ЗАО "Международный промышленный банк" (Межпромбанк, МПБ), говорится в материалах суда. Рассмотрение этого вопроса суд апелляционной инстанции направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Арбитраж 15 июля удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов о продлении конкурсного производства, которое было мотивировано тем, что не все мероприятия в рамках дела о банкротстве, предусмотренные законом, закончены. Однако один из кредиторов - ЗАО "Вираж" обжаловало определение в апелляции. Как указала компания, это определение было принято в незаконном составе суда.

Как следует из материалов дела, должник был признан несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Москвы 7 декабря 2010 года, принятым судом в коллегиальном составе.

Поскольку рассматриваемое дело о банкротстве было возбуждено до вступления положений закона о рассмотрение таких дел судьей единолично, то вопрос о продлении конкурсного производство должен был быть рассмотрен так же коллегиальным составом судей. В определении апелляции отмечается, что данные обстоятельства судом первой инстанции не были учтены, в связи с чем определение подлежит отмене, как принятое при неправильном применении норм процессуального права.

На заседании в июле представитель АСВ сообщил, что продолжаются работы по взысканию с бенефициара Межпромбанка, экс-сенатора Сергея Пугачева и других топ-менеджеров банка 75,6 миллиарда рублей. Определение Арбитражного суда Москвы о взыскании этого долга признано в ряде стран, отметил представитель агентства.

В сентябре 2015 года АСВ сообщило, что Межпромбанк погасил задолженность перед кредиторами третьей очереди в размере 1,8 миллиарда рублей из общей суммы долга перед ними в 81,1 миллиарда рублей. Требования кредиторов первой и второй очередей - на сумму 5,9 миллиона рублей и 1,5 миллиона рублей соответственно - удовлетворены на 100%.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года по заявлению АСВ привлек Пугачева и других топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности. Суд признал ответчиков виновными в совершении действий, приведших к банкротству кредитной организации, в частности в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд решил взыскать с Пугачева 75,6 миллиарда рублей в счет погашения долгов банка, в том числе около 68,5 миллиарда рублей ─ солидарно с последним председателем правления банка Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда рублей ─ солидарно с двумя другими бывшими председателями правления Александром Диденко и Алексеем Злобиным. Вышестоящие инстанции оставили в силе это решение суда.

МПБ 30 ноября 2010 года был признан банкротом. При рассмотрении дела о банкротстве сообщалось, что в реестр кредиторов банка были включены требования на 85 миллиардов рублей.