Суд подтвердил выводы ФАС в отношении "Башнефти"
МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об устранении нарушений при проведении "Башнефтью" запроса цен на услуги по химизации скважин, говорится в сообщении ведомства.
"Нефтяная компания в качестве критерия допуска к закупке выставила требование к претендентам - предоставить дилерский договор с изготовителем химреагентов или подтверждение того, что претендент сам производит этот продукт. По мнению антимонопольной службы, это незаконно ограничивает количество участников закупки, также, как и включение в заявку договоров на медицинские осмотры сотрудников. Такое требование никак не связано с предметом закупки, либо с качеством исполнения обязательств по будущему контракту", - отмечается в сообщении.
ФАС России предписала ПАО АНК "Башнефть" устранить нарушения. Нефтяная компания исполнила предписание в полном объеме, подчеркивает служба.