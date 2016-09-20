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Арбитражная практика

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Суд подтвердил выводы ФАС в отношении "Башнефти"

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Теги: Арбитражный суд города Москвы, Башнефть, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
10:48 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об устранении нарушений при проведении "Башнефтью" запроса цен на услуги по химизации скважин, говорится в сообщении ведомства.

"Нефтяная компания в качестве критерия допуска к закупке выставила требование к претендентам - предоставить дилерский договор с изготовителем химреагентов или подтверждение того, что претендент сам производит этот продукт. По мнению антимонопольной службы, это незаконно ограничивает количество участников закупки, также, как и включение в заявку договоров на медицинские осмотры сотрудников. Такое требование никак не связано с предметом закупки, либо с качеством исполнения обязательств по будущему контракту", - отмечается в сообщении.

ФАС России предписала ПАО АНК "Башнефть" устранить нарушения. Нефтяная компания исполнила предписание в полном объеме, подчеркивает служба.

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Суд подтвердил выводы ФАС в отношении "Башнефти"

10:48 20/09/2016 Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об устранении нарушений при проведении "Башнефтью" запроса цен на услуги по химизации скважин, говорится в сообщении ведомства.
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