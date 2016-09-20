Суд зарегистрировал иск к государственному цирку Петербурга на 38 млн руб

12:31 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск ООО "Праздник", которое, по данным СМИ, организовывало цирковую программу "Пусть всегда будет солнце" со знаменитым клоуном Олегом Поповым, к ФГБУ "Большой Санкт-Петербургский государственный цирк" на 38,7 миллиона рублей, говорится в материалах дела.

Подробности спора в картотеке арбитражных дел пока не отражены. По данным РИА Новости, ООО "Праздник" в настоящее время является участником еще одного спора из-за гастролей Олега Попова в Петербурге, в рамках которого Международная цирковая компания требует признания недействительным контракта на организацию цирковой программы.

Представление "Пусть всегда будет солнце" в цирке Петербурга впервые показали в феврале 2016 года.