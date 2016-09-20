НПФ, связанные с Мотылевым, подали иск к "Промнефтесервису" на 5 млрд руб

РАПСИ

13:47 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск шести негосударственных пенсионный фондов, которые были связаны с экс-банкиром Анатолием Мотылевым, о взыскании с ООО «Промнефтесервис» 5,25 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

В качестве истцов в деле выступают НПФ «Защита Будущего», НПФ «Адекта-Пенсия», НПФ «Сберегательный фонд Солнечный берег», НПФ «Сберегательный», НПФ «Солнце.Жизнь.Пенсия.» и НПФ «Солнечное время».

Иск был зарегистрирован 14 сентября. О причинах подачи иска в материалах дела не говорится.

Ранее в арбитражный суд был подан также иск этих же НПФ и еще НПФ «Уралоборонзаводский» к ЗАО «Стройтемп» о взыскании 4,975 миллиарда рублей. Предварительные слушания по этому иску назначены на 7 октября.

В августе 2015 года Банк России аннулировал лицензии НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.», НПФ «Солнечное время", НПФ «Сберегательный», НПФ «Адекта-Пенсия», НПФ «Сберегательный фонд Солнечный берег», НПФ «Защита будущего» и НПФ «Уралоборонзаводский». В настоящее время арбитражные суды по заявлению ЦБ приняли решения о ликвидации этих фондов.

РБК ранее писал, что накопления фондов Мотылева инвестировались в облигации компаний «Трансгазсервис», «Промнефтесервис» и «Стройтемп», через которые финансировались шахта, птицефабрика и проект малоэтажной застройки в районе города Лобня. Также средства были вложены в ипотечные сертификаты участия, выпускавшиеся компанией «ФорТрейд», рассказывали РБК знакомый Мотылева, собеседник, близкий к пенсионным фондам Мотылева, и источник, близкий к управляющей компании «Интерфин Капитал». Через последнюю инвестировалось 99% средств пенсионных фондов группы Мотылева.