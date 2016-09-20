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Арбитражная практика

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Суд 21 ноября рассмотрит иск Минобороны к заводу "Янтарь" на 2,7 млрд руб

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Теги: Взыскание задолженности, Министерство обороны РФ, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
14:01 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября основные слушания по иску Минобороны России о взыскании с ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) 2,7 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Иск поступил в арбитраж 30 июня, основания исковых требований в материалах суда не раскрываются.

В производстве суда находится еще один иск министерства о взыскании с завода 2,7 миллиарда рублей. Рассмотрение иска по существу суд назначил на 17 октября. В этом иске министерство просит суд взыскать задолженности по госконтракту от 22 марта 2010 года. Истец намерен предоставить суду секретные документы. В таких случаях суд рассматривает дело в закрытом режиме. Ответчик же просит о снижении неустойки по статье 333 ГК РФ.

Кроме того, ранее суд уже рассматривал спор между сторонами. Так, в октябре 2014 года был подан иск о взыскании с завода неустойки в размере 1,354 миллиарда рублей за нарушение срока исполнения государственного контракта. Дело слушалось в закрытом режиме из-за того, что в материалы дела были представлены документы, имеющие гриф "секретно". Арбитражный суд Москвы 13 мая 2015 года удовлетворил иск частично и обязал взыскать с завода 372,5 миллиона рублей. Вышестоящие инстанции оставили в силе это решение суда.

ПСЗ "Янтарь" образован в июле 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы Schichau. Он специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также проведении судоремонтных работ. В настоящее время завод строит для заказчика Министерства обороны большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 разработки ОАО "Невское ПКБ", а также серию из пяти сторожевых кораблей проекта.

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Суд 21 ноября рассмотрит иск Минобороны к заводу "Янтарь" на 2,7 млрд руб

14:01 20/09/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября основные слушания по иску Минобороны России о взыскании с ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) 2,7 миллиарда рублей.
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