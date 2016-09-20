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Арбитражная практика

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Кассация подтвердила взыскание с "Мечел-транса" по иску ФГК 2,6 млрд руб

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Теги: Взыскание задолженности, РЖД, Мечел, Арбитражный суд Московского округа, Москва, Россия
14:59 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты о взыскании с ООО «Мечел-Транс», входящего в «Мечел», по иску АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочерняя компания «РЖД») 2,576 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Москвы 25 февраля удовлетворил исковые требования АО «Федеральная грузовая компания». В то же время в части взыскания с ответчика задолженности в размере 11,1 миллиона рублей оставил без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка. Апелляционная инстанция 27 мая оставила в силе решение суда первой инстанции. После этого «Мечел-Транс» подал кассационную жалобу, которую суд во вторник отклонил.

В июне 2013 года сторонами был заключен договор, по которому грузовая компания предоставляет ответчику железнодорожные подвижные составы для осуществления перевозок грузов заказчика. В нарушение условий договора ответчик обязательства по оплате оказанных истцом услуг не исполнил, в результате чего за ним образовалась задолженность в сумме 2,576 миллиарда рублей.

ООО «Мечел-Транс» в свою очередь ссылалось на то, что представленные истцом документы свидетельствуют лишь о факте оказания услуг по договору в 2014 году; но невозможно определить момент наступления обязательства по оплате услуг, поскольку отсутствуют согласованные сторонами заявки, а также доказательства, подтверждающие получение пакета документов.

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Кассация подтвердила взыскание с "Мечел-транса" по иску ФГК 2,6 млрд руб

14:59 20/09/2016 Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты о взыскании с ООО «Мечел-Транс», входящего в «Мечел», по иску АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочерняя компания «РЖД») 2,576 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде.
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