Апелляция подтвердила выводы УФАС о нарушении Минфином Омска законодательства

15:52 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен - РАПСИ. Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Омского УФАС о признании регионального Министерства финансов нарушившим антимонопольное законодательство, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Комиссия ведомства установила, что министерство, реализуя свое право по определению порядка предоставления и распределения в 2015 году сельским поселениям Омской области иных межбюджетных трансфертов, создавая при этом условия для приоритетного приобретения программного продукта "Парус", опосредованно влияло на выбор поставщика (продавца) такого продукта", - отмечает антимонопольный орган.

Тем самым, по данным ФАС, министерство ограничивало выбор для приобретателей продукта (муниципальных образований) хозяйствующего субъекта, который предоставляет такой товар, а также стимулировало приобретение у поставщиков программного продукта "Парус" и ограничивало поставщиков программного продукта "1С".

Министерство обжаловало решение в судебном порядке, однако суды первой и апелляционной инстанций подтвердил законность выводов антимонопольного органа.