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Арбитражная практика

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Суд принял отказ НПФ "Мечел-Фонд" от иска к ЦБ по спору об отзыве лицензии

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Теги: Пенсионное право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Мечел, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:11 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы принял отказ АО «Негосударственный Пенсионный Фонд «Мечел-Фонд» от иска, в котором фонд просил признать незаконным приказ Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, говорится в материалах суда.

Суд, приняв отказ от иска, прекратил производство по делу.

В начале августа Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации НПФ «Мечел-Фонд». Ликвидатором фонда назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». В рамках дополнительного (добровольного) пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования фонд осуществляет сотрудничество со всеми предприятиями ОАО «Мечел».

ЦБ РФ приказом от 22 июня аннулировал у фонда лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. В заявлении говорится, что полномочия исполнительных органов фонда приостановлены, руководство деятельностью обеспечивается временной администрацией по управлению фондом.

Регулятор сообщил, что средства застрахованных лиц (клиентов фонда) будут сохранены и возвращены в Пенсионный фонд России в размере, предусмотренном законодательством РФ в установленные сроки. При этом застрахованные лица продолжат формировать накопительную пенсию в соответствии с реализованным правом выбора варианта пенсионного обеспечения, говорится в сообщении ЦБ.

На сайте НПФ говорится, что размер уставного капитала фонда составляет 250 миллионов рублей. За 2015 год собственное имущество фонда достигло более 12,4 миллиарда рублей. В прошлом году фонд на конкурсе «Финансовый рынок Кузбасса 2015» стал победителем в номинации «Лучший региональный НПФ — 2015».

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Суд принял отказ НПФ "Мечел-Фонд" от иска к ЦБ по спору об отзыве лицензии

16:11 20/09/2016 Арбитражный суд Москвы принял отказ АО «Негосударственный Пенсионный Фонд «Мечел-Фонд» от иска, в котором фонд просил признать незаконным приказ Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, говорится в материалах суда.
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