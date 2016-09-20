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Арбитражная практика

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Арбитраж отказался банкротить Ахтубинский судоремонтный завод

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Астраханской области, Астраханская область, Россия
17:44 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Астраханской области отказал ООО "ШипСервисЦентр" в заявлении о банкротстве ЗАО "Ахтубинский судостроительный-судоремонтный завод" (АССРЗ), входящего в группу предприятий "Вега", сообщили РАПСИ в суде.

Производство по делу прекращено.

Судоремонтные мастерские, на базе которых был создан АССРЗ, появились в междуречье рек Волга и Ахтуба в 1910 году. С 1965 года на заводе начали строить суда.

Согласно официальному сайту ООО "ШипСервисЦентр", компания оказывает услуги в области комплексного обслуживания флота поднадзорные российскому Речному и Морскому Регистру.

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Арбитраж отказался банкротить Ахтубинский судоремонтный завод

17:44 20/09/2016 Арбитражный суд Астраханской области отказал ООО "ШипСервисЦентр" в заявлении о банкротстве ЗАО "Ахтубинский судостроительный-судоремонтный завод" (АССРЗ), входящего в группу предприятий "Вега", сообщили РАПСИ в суде.
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