Суд рассмотрит жалобу на взыскание долга с организатора концертов "Limp Bizkit"

13:23 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд 24 октября рассмотрит жалобу на решение о взыскании с организатора несостоявшегося концерта группы "Limp Bizkit" в Новосибирске и состоявшегося концерта группы в Алма-Ате Алексея Пахомова по иску ООО "КА "Ти Си Ай" около 143 тысячи долларов долга, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 14 июня полностью удовлетворил иск о взыскании с предпринимателя по одному договору 75,081 тысячи доллар, а по второму 67,528 тысячи долларов. Кроме того, суд обязал взыскать с Пахомова штраф в размере 500 тысяч рублей. Пахомов обжаловал решение суда в апелляции

В феврале 2015 года между истцом (исполнителем) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор, согласно условиям, которого исполнитель обязался оказать заказчику услуги по обеспечению одного выступления группы "Limp Bizkit" 18 ноября 2015 года в Новосибирске, а заказчик обязался обеспечить предусмотренные договором условия для надлежащего оказания исполнителем услуг и оплатить их. В связи с нарушением заказчиком графика оплаты услуг исполнителя, в адрес Пахомова 16 ноября 2015 года истец направил письмо об отмене выступления группы в Новосибирске.

В марте 2015 года между сторонами был заключен еще один договор по оказанию заказчику услуг по обеспечению одного выступления группы 29 ноября 2015 года в Алма- Ате. Мероприятие состоялось, исполнитель выполнил все свои обязательства по договору, однако ответчик не полностью оплатил услуги истца, говорится в решении арбитража.

В связи с этим компания подала иск в арбитраж. Суд в решении указал, что ответчик не представил доказательств погашения задолженности. Дело в суде первой инстанции слушалось в отсутствии ответчика, который надлежащим образом был уведомлен о споре.

Ранее СМИ сообщали, что концертное агентство TCI, организовавшее гастрольный тур группы "Limp Bizkit" по России, объявило об отмене выступления в Новосибирске 18 ноября. С вопросами возврата билетов поклонникам предложили обратиться к Алексею Пахомову. Концерт" Limp Bizkit" в Новосибирске должен был состояться в рамках тура Money Sucks по 20 городам России. Между тем сам Пахомов в видео-обращении, выложенном в соцсети "ВКонтакте" заявил, что TCI сама в одностороннем порядке отменила выступление артистов в Новосибирске. Он подчеркнул, что все обязательства перед TCI и "Limp Bizkit" были выполнены, чему есть документальные подтверждения.