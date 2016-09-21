Арбитраж взыскал $225,5 млн с НК "Северное Сияние" по иску ВЭБа

15:53 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) взыскал с ООО "Нефтяная компания "Северное Сияние" (Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар) около 225,5 миллиона долларов, сообщили РАПСИ в суде.

Первоначально в иске банк просил взыскать с компании свыше 191,1 миллиона долларов, однако впоследствии неоднократно увеличивал сумму иска. Ранее в суде представитель ответчика заявлял о возможном урегулировании спора миром, однако юрист банка в ответ отметил, что ему ничего не известно про это.

Иск поступил в суд 4 апреля. Ранее ВЭБ уже подавал иск к компании. В конце марта 2013 года арбитраж Москвы по иску ВЭБа взыскал с "Северного Сияния" 273,2 миллиона долларов долга по кредитам, апелляция в августе того же года оставила решение арбитража в силе. А уже в феврале 2014 года Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд ввел по заявлению ВЭБ процедуру наблюдения в отношении нефтяной компании.

По информации банка, в 2006 и 2010 годах были заключены три кредитных соглашения. Иск на 273,2 миллиона долларов был подан в связи с многочисленными нарушениями исполнения обязательств по соглашениям. Кредиты были выданы на развитие азовского порта Кавказ в 2007 году.

НК "Северное Сияние" осуществляет свою деятельность в районе Тимано-Печорской нефтеносной провинции, расположенной в пределах республики Коми и Ненецкого автономного округа. Согласно сайту компании, она владеет лицензиями на разработку трех нефтяных месторождений в НАО-Мусюршорского, Лыдушорского, Шорсандивейского, также лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья Лыдушор-Шорсандивейского участка.