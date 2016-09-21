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Арбитражная практика

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Арбитраж 3 ноября рассмотрит иск о взыскании со "Сколково" почти 500 млн руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Сколково, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
18:05 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы 3 ноября рассмотрит иск ООО «Стем Строй» о взыскании с инновационного центра «Сколково» убытков в размере 492,4 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

В качестве третьего лица в дело привлечен АКБ «Транскапиталбанк», а также временный управляющий «Стем Строя» (в настоящее время в компании введена процедура наблюдения).

Ранее Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты о взыскании с Транскапиталбанка в пользу инновационного центра «Сколково» 508,4 миллиона рублей по банковским гарантиям.Арбитражный суд Москвы 24 февраля удовлетворил иск инновационного центра. В то же время суд отклонил встречный иск банка о взыскании с компании убытков в размере 486,1 миллиона рублей. Апелляционная инстанция 31 мая оставил в силе решение первой инстанции.

Как следует из материалов дела, между ООО «ОДПС Сколково» и ООО «Стем Строй» в июне 2014 года был заключен договор на выполнение работ по строительству «Семейного кампуса» на территории инновационного центра. Банк выдал ООО «Стем Строй» банковские гарантии, обеспечивающие надлежащее исполнение компанией обязательств по возврату авансовых платежей инновационному центру.

В мае 2015 года истец уведомил ООО «Стем Строй» об отказе от исполнения договора подряда в связи с нарушением генподрядчиком промежуточных сроков выполнения работ. ООО «Стем Строй» не возвратило истцу неотработанный аванс. В связи с этим компания обратилась к банку с требованием о выплате денежных средств по банковским гарантиям.

Инновационный центр «Сколково» на западе столицы должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.

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Арбитраж 3 ноября рассмотрит иск о взыскании со "Сколково" почти 500 млн руб

18:05 21/09/2016 Арбитражный суд Москвы 3 ноября рассмотрит иск ООО «Стем Строй» о взыскании с инновационного центра «Сколково» убытков в размере 492,4 миллиона рублей, говорится в материалах суда.
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