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Арбитражная практика

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Банк ведет переговоры с крупнейшим оператором лотерей по спору на 1,2 млрд руб

Контекст
Теги: Внешпромбанк, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:00 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен – РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 20 октября рассмотрение заявления признанного банкротом Внешпромбанка о взыскании 1,27 миллиарда рублей с АО «Торговый Дом «Столото» (является крупнейшей в России компанией-распространителем государственных лотерей) в связи с переговорами о мирном урегулировании спора, говорится в определении суда.

Сеть «Столото» насчитывает более 50 тысяч торговых точек. Торговый дом объединяет все лотереи страны, организаторы которых — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. В числе партнеров по распространению лотерей ТД — Почта России, салоны связи «Евросеть», магазины «Связной», офисы продаж «МегаФон».

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк. Конкурсному управляющему Внешпромбанка предъявлены требования более 10 тысяч заявителей на общую сумму 176,6 миллиарда рублей, ранее сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу — 251 миллиард рублей. Такую информацию предоставила конкурсному управляющему временная администрация по управлению банком.

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Банк ведет переговоры с крупнейшим оператором лотерей по спору на 1,2 млрд руб

09:00 27/09/2016 Арбитражный суд Москвы отложил на 20 октября рассмотрение заявления признанного банкротом Внешпромбанка о взыскании 1,27 миллиарда рублей с АО «Торговый Дом «Столото» (является крупнейшей в России компанией-распространителем государственных лотерей) в связи с переговорами о мирном урегулировании спора, говорится в определении суда.
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