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Арбитражная практика

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Заявление бизнесмена Антонова по обеспечению иска к Литве отклонено

Контекст
Теги: возмещение морального ущерба, Арбитражный суд города Москвы, Литва, Москва, Россия
14:01 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бизнесмена Владимира Антонова, обвиняемого в Литве в хищениях имущества в крупных размерах, о принятии обеспечительных мер в рамках иска о взыскании около 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики, говорится в определении суда.

Антонов просил суд принять обеспечительные меры "в виде наложения запрета на передачу в последующую ипотеку, смену залогодержателя, обременение правами третьих лиц и запрет на совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимости (по списку), находящихся в залоге (ипотеке) у банка Snoras".

Однако суд отклонил ходатайство "в связи с неподтвержденностью доводов заявления".

Суд отложил на 24 октября предварительные слушания по иску Антонова к Литовской Республике в лице Министерства юстиции. Заявитель требует взыскать компенсацию за нанесенный вред деловой репутации в размере около 19,9 миллиарда рублей, имущественный вред в размере 20 миллиардов рублей, а также признать несоответствующими действительности сведения, распространенные президентом Литовской Республики и размещенные электронными СМИ.

Как стало известно ранее, Антонов выехал за пределы Великобритании после решения об экстрадиции, опасаясь за свою жизнь.

Бывшие акционеры литовского национализированного банка Snoras Антонов и его партнер Раймондас Баранаускас были задержаны 24 ноября 2011 года в Великобритании по выданному Литвой европейскому ордеру на арест. Прокуратура Литвы, объявившая Антонова в европейский розыск, намерена допросить его и Баранаускаса по делу о хищении из банка Snoras имущества в крупных размерах на сумму порядка 565 миллионов евро, подделке документов и ведении поддельного бухгалтерского учета.

Ранее суд в Лондоне постановил освободить бизнесменов под залог. Представлявшая в суде интересы литовской стороны сотрудница британской прокуратуры Натали Соули указала, что если вина во вменяемых подозреваемым преступлениях будет доказана, в Литве им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Заявление бизнесмена Антонова по обеспечению иска к Литве отклонено

14:01 27/09/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бизнесмена Владимира Антонова, обвиняемого в Литве в хищениях имущества в крупных размерах, о принятии обеспечительных мер в рамках иска о взыскании около 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики, говорится в определении суда.
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