Подмосковный суд ввел наблюдение в отношении дилера Hino Motors Sales

flickr.com/Joe Gratz

09:36 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области по заявлению ПАО «Транскапиталбанк» ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ДМ Хино», которое является официальным дилером японской Hino Motors Sales, говорится в определении суда.

Подмосковный суд по заявлению банка 5 июня ввел в ООО «ТЦ «АвтоМАЗ» (официальный дилер МАЗа). Временным управляющим должника утвержден Александр Веремеенко.

Суд в марте зарегистрировал заявления Транскапиталбанка о банкротстве официальных дилеров КАМАЗа (ООО «АвтоКам»), МАЗа, а также японских Hino Motors Sales и Isuzu.

Кроме того, Арбитражный суд Московской области в феврале признал банкротом ООО «Хендэ КомТранс», являющееся первым официальным дилером коммерческих автомобилей Hyundai в РФ. Конкурсным управляющим должника назначена Елена Ребгун.

По результатам проведенного анализа ООО временный управляющий Николай Кайкы пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании «Хендэ КомТранс». Согласно реестру требований кредиторов должника в третью очередь реестра включены требования одного конкурсного кредитора в размере 1,4 миллиарда рублей. Управляющий считает, что восстановление платежеспособности должника невозможно, правовых оснований для введения иных процедур банкротства, кроме конкурсного производства, не имеется.

Заявление о банкротстве было направлено в суд самим должником. Компания уже более 18 лет осуществляет полный спектр услуг по продаже, гарантийному, сервисному обслуживанию грузовиков, автобусов, спецтехники Hyundai, а также продаже оригинальных запасных частей.

Арбитражный суд Москвы 2 декабря 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Хендэ КомТранс Рус», которое является официальным дистрибьютором коммерческих автомобилей Hyundai в России.

На сайте компании говорится, что вся линейка универсальных грузовых шасси и автобусов, предлагаемая ООО «Хендэ КомТранс Рус», производится в Корее и соответствует самым современным требованиям безопасности и экологическим стандартам.