Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
28/09/2016 19:07
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд подтвердил законность штрафа ФАС для ТВ3 за превышение громкости в рекламе

Контекст
Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
15:59 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Арбитражный суд  Москвы подтвердил законность штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на ООО "Телеканал ТВ3" за превышение уровня громкости в рекламе, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Установлено превышение уровня громкости звука блока рекламы и анонсов над уровнем громкости звука прерываемого сериала "Гадалка"", - отмечается в сообщении.

По факту совершенного правонарушения телеканалу был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей, ТВ3 попытался оспорить решение, предписание и постановление антимонопольного ведомства, однако суд подтвердил выводы ФАС.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд подтвердил законность штрафа ФАС для ТВ3 за превышение громкости в рекламе

15:59 28/09/2016 Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на ООО "Телеканал ТВ3" за превышение уровня громкости в рекламе, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Сформирована коллегия из 22 присяжных по делу об убийстве Немцова — адвокат

17:04 28/09/2016 Московский окружной военный суд в среду сформировал коллегию присяжных заседателей, состоящую из 22 человек, по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил РАПСИ адвокат семьи политика Вадим Прохоров.

JIT публикует предварительные результаты расследования катастрофы МН-17

17:25 28/09/2016 Прокуратура Нидерландов разместила в среду на своем официальном сайте пресс-релиз Объединенной следственной группы (Joint Investigative Team, JIT), в котором представлены предварительные результаты уголовного дела о катастрофе Боинга Малазийских Авиалиний МН-17 на Украине в июле 2014 года.

Для анонимных информаторов в ЕС запускается сервис EULeaks

18:13 28/09/2016 Желающие сообщить о правонарушениях на территории Евросоюза, передать сведения или документы, которые могут помочь пресечь эти нарушения, смогут воспользоваться специальным сервисом EULeaks, на котором гарантируется анонимность обращений, говорится на сайте фракции Европейского парламента «Зелёные - Европейский свободный альянс», выступившей автором инициативы.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера