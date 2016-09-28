Суд подтвердил законность штрафа ФАС для ТВ3 за превышение громкости в рекламе

15:59 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на ООО "Телеканал ТВ3" за превышение уровня громкости в рекламе, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Установлено превышение уровня громкости звука блока рекламы и анонсов над уровнем громкости звука прерываемого сериала "Гадалка"", - отмечается в сообщении.

По факту совершенного правонарушения телеканалу был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей, ТВ3 попытался оспорить решение, предписание и постановление антимонопольного ведомства, однако суд подтвердил выводы ФАС.