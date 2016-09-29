Суд отказал в истребовании данных о квартирах инициатора продблокады Крыма

РАПСИ

09:33 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего имуществом Ленура Ислямова, который является одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма, об истребовании выписки из домовых книг двух московских квартир, принадлежащих на праве собственности должнику, говорится в определении суда.

Финансовый управляющий Александр Коробко просил суд истребовать у Государственного бюджетного учреждения "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" выписки из домовых книг квартир Ислямова, расположенных на улице Машкова. Процессуальных норм, обязывающих суд производить сбор документов, необходимых для проведения процедуры конкурсного производства, не предусмотрено, отметил арбитраж.

Арбитраж 18 июля признал банкротом Ислямова. Рассмотрение отчета финансового управляющего должника суд назначил на 30 января 2017 года.

По заявлению Сбербанка России суд 16 марта ввел в отношении Ислямова процедуру реструктуризации долгов. Сбербанк в заявлении о банкротстве Ислямова просил ввести в отношении должника процедуру реализации его имущества.

Ислямов на заседание по делу о банкротстве 16 марта не явился. Однако он направил в суд ходатайство, в котором просил отложить дело, а также ввести в отношении него процедуру реструктуризации долгов. По словам юриста банка, сумма долга не позволит Ислямову расплатиться с кредиторами.

В суде представитель банка заявил, что долг Ислямова перед банком составляет 1,1 миллиарда рублей по двум кредитам. Ислямов являлся поручителем по этим кредитам, который был выдан компании "Квин групп". В настоящее время компания признана банкротом.

Ислямов, курировавший на должности заместителя председателя совета министров Крыма вопросы обустройства репатриантов, водоснабжения и жилищно-коммунальной сферы, был уволен в мае 2014 года. Причиной увольнения стали претензии к исполнению им обязанностей, в том числе по разработке программ по обустройству депортированных народов Крыма и по вопросам ЖКХ и водоснабжения.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю ранее возбудил уголовное дело в отношении Ислямова. В ноябре 2015 года на подконтрольных ему предприятиях в Крыму прошли обыски. Помимо телекомпании АТР, транспортной компании "СимСитиТранс", Ислямов также является владельцем "Джаст Банка", сети магазинов ICom, торгующих продукцией Apple на территории полуострова.



