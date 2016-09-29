Кассация подтвердила отказ в иске ВОИС к Metro Cash & Carry на 960 тыс руб

11:06 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил отказ в иске Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о взыскании с компании "Метро Кэш энд Керри" 960 тысяч рублей компенсации за исполнение фонограмм, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 27 января отклонил соответствующий иск ВОИС, Девятый арбитражный апелляционный суд 22 апреля оставил решение суда первой инстанции без изменения.

По информации ВОИС, ответчик "осуществлял публичное исполнение фонограмм" в семи своих магазинах в Москве и Московской области. В иске говорится, что ответчик нарушил договор о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, что и послужило причиной обращения ВОИС с заявлением о взыскании компенсации в размере 960 тысяч рублей. Арбитраж посчитал необоснованным заявленное истцом требование к ответчику.

СИП в августе 2014 года подтвердил отказ в иске ВОИС о взыскании с компании "Метро Кэш энд Керри" 500 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права на вознаграждение за публичное исполнение фонограмм.

В одном из магазинов ответчика 25 декабря 2012 года осуществлялось публичное исполнение десяти фонограмм. Ввиду отсутствия у ответчика договора с истцом о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, и неисполнения обязанности по выплате вознаграждения, причитающегося исполнителям и изготовителям фонограмм, ВОИС подала иск в суд. Исполнение спорных произведений осуществлялось в эфире радиостанций.

В статье 1330 ГК РФ говорится, что в отличие от использования произведений, исполнений и фонограмм, в отношении которых правомочия правообладателя распространяются на публичное исполнение их в местах, свободных для посещения, публичное исполнение вещания касается только сообщения радио- и телепередач в местах с платным входом. Вход в торговые центры ответчика является бесплатным, отметил арбитраж.

Суд первой инстанции указал, что фактически воспроизведение радиопрограмм осуществлялось на оборудовании, выставленном в торговом зале и предлагаемом к продаже. Из видеозаписи истца не усматривается, кто именно включил оборудование.

Согласно пояснениям ответчика, оборудование, выставленное в торговом зале, подключено к электросети, и его включение производится посетителями с целью проверки работоспособности. Таким образом, указанное исполнение музыкальных произведений нельзя, по мнению суда первой инстанции, признать нарушением исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм.