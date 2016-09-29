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Арбитражная практика

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Иск к застройщику стадионов ЧМ-2018 рассмотрят в ноябре

Контекст
Теги: ЧМ-2018, Арбитражный суд города Москвы, Ростовская область, Москва, Россия
11:40 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 23 ноября основные слушания по иску Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о взыскании с заказчика-застройщика стадионов ЧМ-2018 ФГУП «Спорт-Инжиниринг» 15,8 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ на стадионе в Ростове-на-Дону, сообщили РАПСИ в суде.

Это не первый круг рассмотрения спора. Арбитражный суд Московского округа в июне отправил на пересмотр данное дело. Тем самым кассация удовлетворила жалобу министерства на решение нижестоящих инстанций, полностью отменив их. Арбитражный суд Москвы 11 декабря 2015 года отклонил соответствующий иск ведомства. В то же время суд первой инстанции взыскал с ведомства в пользу ФГУП «Спорт-Инжиниринг» по встречному иску 375 тысяч рублей за просрочку оплаты работ. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале подтвердил решение первой инстанции.

В материалах дела, в частности, указано, что министерство своевременно не представило ФГУП всю необходимую исходно-разрешительную документацию. «Таким образом, общая совокупность доказательств по делу позволяет установить, что нарушение сроков выполнения работ было вызвано независящими от ответчика обстоятельствами и по вине заказчика», - отмечается в решении первой инстанции.

ФГУП «Спорт-Инжиниринг» является заказчиком-застройщиком семи стадионов к чемпионату мира по футболу 2018: в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Стадион в Ростове-на-Дону обойдется государству в 18,742 миллиарда рублей.

Согласно проекту, новая арена в Ростове-на-Дону представляет собой здание общей высотой 46,25 метра с тремя ярусами трибун общей площадью 26,82 тысячи квадратных метров, футбольным полем размером 105×68 метров, универсальным спортивным залом на 3 тысячи человек для проведения соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Вместимость стадиона составит 45 тысяч зрителей, в том числе не менее 5 тысяч зрительских мест в сборно-разборном варианте.

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Иск к застройщику стадионов ЧМ-2018 рассмотрят в ноябре

11:40 29/09/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 23 ноября основные слушания по иску Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о взыскании с заказчика-застройщика стадионов ЧМ-2018 ФГУП «Спорт-Инжиниринг» 15,8 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ на стадионе в Ростове-на-Дону, сообщили РАПСИ в суде.
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