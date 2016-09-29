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Арбитражная практика

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ФСИН подала иск к подрядчику строительства СИЗО "Кресты-2" на 1,1 млрд руб

Контекст
Теги: ФСИН РФ, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
13:46 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подало заявление в суд о взыскании 1,1 миллиарда рублей с АО «Генеральная строительная корпорация», которое ведет строительство СИЗО «Кресты-2», говорится в материалах Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Дата предварительных слушаний не определена.

Строительство самого крупного в России и Европе изолятора, рассчитанного на 4 тысячи мест, ведется в Колпино с 2007 года. Объект насчитывает более 20 зданий и сооружений, которые располагаются на площади 35 гектаров.

Заместитель начальника ФСИН России Николай Криволапов в июле 2010 года сообщил, что стоимость проекта составляет 16 миллиардов рублей.

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ФСИН подала иск к подрядчику строительства СИЗО "Кресты-2" на 1,1 млрд руб

13:46 29/09/2016 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подало заявление в суд о взыскании 1,1 миллиарда рублей с АО «Генеральная строительная корпорация», которое ведет строительство СИЗО «Кресты-2», говорится в материалах Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.
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