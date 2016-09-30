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Арбитражная практика

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Томский институт обжаловал в суде распоряжение о лишении его аккредитации

Теги: Рособрнадзор, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:03 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен - РАПСИ. НОУ ВПО «Томский экономико-юридический институт» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о незаконности распоряжения Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности, говорится в заявлении института.

Учебное заведение обжаловало распоряжение от 11 августа, которое было вынесено на основании постановления мирового судьи судебного участка N3 Кировского судебного района Томска от 22 июня.

Институт сообщил, что в соответствии с приказом Рособрнадзора от 25 января, лицом, уполномоченным на проведение проверки, был назначен Балашов А.Е., а в качестве экспертов должны были быть привлечены Аверьянова Т.А. и Васильев А.И. Однако, по информации истца, фактически проверку проводили Балашов и Васильев, а Аверьянова не принимала участие в проведении проверки. Акт проверки был составлен на основании экспертного заключения только одного эксперта (Васильев), отметил институт. «Полагаем, что в случае отсутствия одного из экспертов, уполномоченного на проведение проверки, нельзя считать заключение единственного эксперта обоснованным», - говорится в заявлении.

Также истец заметил, что нарушение, указанное в повторном предписании, отсутствовало. В повторном предписании от 28 января утверждается, что в «вузе отсутствует документ уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении председателя государственной комиссии на 2015 год по направлению бакалавров 030900 Юриспруденция». Однако данный документ был предоставлен комиссии, сообщил институт.

Кроме того, Рособрнадзор не проверил отчёт заявителя в установленный срок, тем самым нарушив требования, установленные частью 8 статьи 93 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В период с 28 по 30 октября 2015 года в отношении заявителя была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой было вынесено предписание от 30 октября 2015 года. Институт 26 ноября и 30 ноября 2015 года представил в Рособрнадзор отчеты об устранении нарушений, выявленных в процессе проверки. В тоже время в связи с неисполнением предписания от 30 октября 2015 года Рособрнадзором было издано распоряжение от 11 февраля «О запрете приема в НОУ ВПО «Томский экономико-юридический институт».

В институте с 27 по 28 января 2016 года была проведена повторная внеплановая выездная проверка. В предписании ведомства был установлен срок для устранения нарушений до 15 февраля. Заявитель 10 февраля направил в Рособнадзор отчет об устранении всех нарушений с приложением подтверждающих документов. Однако мировой судья судебного участка N3 Кировского судебного района Томска 22 июня привлек ректора Томского экономико- юридического института к административной ответственности в связи с неисполнением первого предписания Рособрнадзора от 30 октября 2015 года.

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Томский институт обжаловал в суде распоряжение о лишении его аккредитации

09:03 30/09/2016 НОУ ВПО «Томский экономико-юридический институт» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о незаконности распоряжения Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности, говорится в заявлении института.
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