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УФАС оштрафовало Совкомбанк за "навязчивые звонки" абонентам

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
11:00 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен - РАПСИ. Московское УФАС России оштрафовало ПАО «Совкомбанк» на 100 тысяч рублей за распространение рекламы по телефону без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении управления.

Ранее в УФАС обратился гражданин, на мобильный номер которого поступил рекламный звонок от Совкомбанка. Заявитель не являлся клиентом указанного банка и своего согласия на получение от него рекламы не давал, отметило ведомство.

В процессе рассмотрения дела было установлено, что мобильный номер заявителя банку предоставил его родственник, оформлявший кредит. Однако подобное сообщение номера телефона нельзя считать согласием абонента на получение рекламной информации.

«Такое согласие должно быть выражено в форме, позволяющей сделать однозначный вывод о желании самого абонента получать рекламу от конкретного рекламораспространителя. Сообщение же номера абонента третьими лицами, безусловно, никак не свидетельствует о таком желании», - считает начальник отдела административных производств Московского УФАС России Артем Дерманец.

Распространение рекламы путем телефонных звонков без получения предварительного согласия абонента является нарушением части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

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УФАС оштрафовало Совкомбанк за "навязчивые звонки" абонентам

11:00 30/09/2016 Московское УФАС России оштрафовало ПАО «Совкомбанк» на 100 тысяч рублей за распространение рекламы по телефону без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении управления.
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