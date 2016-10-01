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Арбитражная практика

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Возврат Минюсту Украины жалобы по спору с "Трансаэро" на 115 млн руб законен

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Контекст
Теги: Трансаэро, Министерство юстиции Украины, Арбитражный суд Северо-Западного округа, Санкт-Петербург, Украина, Россия
13:38 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил возврат жалобы Министерства юстиции Украины на отказ арбитража Петербурга во включении долга перед ним в размере около 115 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании "Трансаэро", говорится в определении суда.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 24 июня возвратил Минюсту Украины жалобу. Ведомство обжаловало в апелляции определение первой инстанции, которая 13 мая отклонила требование заявителя.

Суд напомнил, что апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступления. В нарушении указанной нормы жалоба министерства направлена непосредственно в арбитражный суд апелляционной инстанции, отмечается в определении.

Государственная авиационная служба Украины в ноябре 2014 года и январе 2015 года применила к "Трансаэро" штрафы в сумме 35,6 миллиона гривен, что составляет, по мнению заявителя, 106,3 миллиона рублей в рублевом эквиваленте. Эти штрафы были наложены в связи с тем, что в апреле - июле 2014 года "авиакомпания совершала полеты без флайт-плана, без выхода на связь с органом по организации воздушного движения, пересекая границу запретной зоны над полуостровом Крым без учета того, что пункт пропуска через государственную границу и пункт контроля в аэропорту "Симферополь" закрыты".

Кроме того, согласно счетам-фактурам Государственной авиационной службы Украины у "Трансаэро" имеется долг в размере 8,4 миллиона рублей по уплате сбора в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях. По мнению украинского министерства, авиакомпания не уплатила взысканные с нее штрафы и сборы.

Однако арбитраж Петербурга посчитал, что штрафы и государственные сборы, требование по которым заявлено министерством, не подпадают под понятия денежного обязательства и обязательных платежей, поскольку под последними понимаются только такие платежи, которые уплачиваются в бюджетную систему РФ. Наложение этих штрафов и взыскание государственных сборов относятся к публично-правовым полномочиям Украины как иностранного государства, суверенитет которого не распространяется на территорию РФ в силу статей 3 и 4 Конституции России, отметил суд.

Суд по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в "Трансаэро" процедуру наблюдения сроком на полгода. Временным управляющим должника был назначен Михаил Котов. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Авиакомпания "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

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Возврат Минюсту Украины жалобы по спору с "Трансаэро" на 115 млн руб законен

13:38 30/09/2016 Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил возврат жалобы Министерства юстиции Украины на отказ арбитража Петербурга во включении долга перед ним в размере около 115 миллионов рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании "Трансаэро", говорится в определении суда.
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