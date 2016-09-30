Промсвязьбанк просит суд отстранить управляющего имуществом депутата Михеева

14:47 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен - РАПСИ. ПАО "Промсвязьбанк" подало заявление в Арбитражный суд Волгоградской области об отстранении Алексея Каменского от исполнения обязанностей финансового управляющего имуществом депутата-банкрота Олега Михеева, общий долг которого составляет 9,5 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Заявление банка будет рассмотрено судом 19 октября.

Суд в августе заявление АО КБ "Москоммерцбанк" и АО "Казкоммерсцбанк" об отстранении Каменского.

Банки обратили внимание суда на неисполнение Каменским обязанностей по составлению заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Кроме того, управляющий, по информации заявителей, не исполнил обязанности по обязательной публикации на ЕФРСБ сведений о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Суд в июне продлил до 3 октября срок реализации имущества Михеева.

Ранее суд разрешил Михееву получать из конкурсной массы ежемесячно 53,2 тысячи рублей, необходимые для содержания семьи, проживания и питания. Заявление удовлетворено частично, так как должник просил выделять ему ежемесячно из конкурсной массы 179,7 тысячи рублей, что составляет половину его заработной платы.

Должник сообщил, что у него на иждивении находятся мать (инвалид второй группы), а также несовершеннолетние дочь и сын. Дочь посещает детский сад (ежемесячная стоимость которого составляет 2,8 тысячи рублей), сын обучается в высшем учебном заведении (ежемесячные выплаты составляют 86 тысяч рублей из расчета 260 тысяч рублей в триместр). Также необходимы денежные средства на проживание и питание, говорится в заявлении.

В целях осуществления профессиональной деятельности Михеева, являющегося депутатом Госдумы РФ, ему необходимо 6 тысяч рублей для следования к месту работы в Москву и обратно в Волгоград.

Однако арбитражный суд посчитал, что 53,2 тысячи рублей будет достаточно для проживания должника и находящихся на его иждивении лиц, а также обучения несовершеннолетних детей. «Необходимость и разумность иных затрат должником не доказана», - отметил суд.

Волгоградский арбитраж 2 декабря 2015 года признал несостоятельным (банкротом) Михеева. Суд ввел в отношении имущества должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Представитель депутата в суде сообщила, что Михеев признает долг перед компанией «Зарина» (заявитель по делу о банкротстве) в размере 175 миллионов рублей. В ходе одного из заседаний юристы должника просили применить по данному делу процедуру реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации долга.

Также суд в декабре 2015 года удовлетворил заявление Промсвязьбанка о признании банкротом Татьяны Михеевой, которая является женой Олега Михеева. Ранее супруга депутата выступила поручителем по кредиту, который не был возвращен банку.

