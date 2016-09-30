Иск МУП к Минфину Бурятии на 577 млн руб отложен на ноябрь

17:34 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен - РАПСИ. Арбитражный суд Республики Бурятия отложил на 21 ноября рассмотрение иска Муниципального унитарного предприятия «Управление трамвая» (Улан-Удэ) о взыскании с Бурятии в лице республиканского Министерства финансов 577,3 миллиона рублей убытков, говорится в определении суда.

Ранее предприятие обратилось в суд с заявлением о взыскании с ответчика 10 тысяч рублей убытков. Однако 12 августа от МУП поступило заявление об уточнении размера исковых требований, согласно которому истец увеличил размер требований до 577,3 миллиона рублей.

Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Муниципальное образование «город Улан-Удэ» в лице городской администрации и Комитет экономического развития администрации Улан-Удэ.

Система трамвайного движения в Улан-Удэ была открыта 16 декабря 1958 года. В 2013 году МУП «Управление трамвая» стало победителем национальной общественной премии транспортной отрасли «Золотая колесница» в номинации «Лучшее российское региональное предприятие транспорта общего пользования».