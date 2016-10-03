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Арбитражная практика

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Суд 8 ноября рассмотрит дело о банкротстве московского "Газстройбанка"

Контекст
Теги: Банкротство, Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
11:53 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 8 ноября рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом АО АКБ "Газстройбанк", говорится в определении суда.

ЦБ РФ 12 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Газстройбанка". Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Как указал регулятор, АО АКБ "Газстройбанк" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, сообщил ЦБ.

По величине активов "Газстройбанк" на 1 августа занимал 335-ое место в банковской системе РФ.

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Суд 8 ноября рассмотрит дело о банкротстве московского "Газстройбанка"

11:53 03/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 8 ноября рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом АО АКБ "Газстройбанк".
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