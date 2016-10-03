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Арбитражная практика

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Заявление о банкротстве структуры холдинга Look At Media отложено на ноябрь

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:10 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления ООО «Оператор маркет» о признании банкротом ООО «ЛЭМ Раша» (является российской операционной компанией холдинга Look At Media, управляющего интернет-изданиями The Village, Look At Me, Wonderzine и Furfur), говорится в материалах дела.

Процесс был отложен для представления дополнительных документов по делу.

Летом суд повторно возвратил ООО «ЛЭМ Раша» заявление о собственном банкротстве. Ранее это заявление было оставлено без движения. Однако заявителем в установленный срок не представлены доказательства устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, отметил суд.

Арбитраж 29 марта возвратил компании «ЛЭМ Раша» заявление о банкротстве. В определении указано, что заявление возвращено в связи с непредставлением в суд необходимых документов.

Кроме того, 8 апреля 2015 года было прекращено производство по заявлению ФНС РФ о признании ООО банкротом. Компания, по информации суда, полностью погасила долг перед ФНС РФ в размере 5,4 миллиона рублей. Арбитраж указал, что задолженность компании «ЛЭМ Раша» перед бюджетом и внебюджетными фондами, отвечающая признакам банкротства, отсутствует. А 16 декабря 2015 года суд прекратил производство по уже второму заявлению ФНС о банкротстве ООО «ЛЭМ Раша». Представитель заявителя сообщил в суде, что задолженность ООО перед ним погашена.

Должник управляет редакциями ряда российских проектов холдинга и продает в них рекламу. Домены изданий холдинга зарегистрированы на нидерландскую Look At Media.

Look At Media получает основную часть доходов от контентных спецпроектов, работая как креативное агентство. Также холдинг занимается продажей рекламы и исследованием аудитории.

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Заявление о банкротстве структуры холдинга Look At Media отложено на ноябрь

12:10 03/10/2016 Арбитражный суд Москвы отложил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления ООО «Оператор маркет» о признании банкротом ООО «ЛЭМ Раша» (является российской операционной компанией холдинга Look At Media, управляющего интернет-изданиями The Village, Look At Me, Wonderzine и Furfur), говорится в материалах дела.
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