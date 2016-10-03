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Арбитражная практика

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Арбитраж признал банкротом петербургский АКБ "Констанс-банк"

Контекст
Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, Санкт-Петербург, Россия
12:30 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО АКБ «Констанс-банк», сообщили РАПСИ в суде.

Конкурсным управляющим банка назначена госкорпорация Агентство по страхованию вкладов. В решении суда говорится, что обязательства должника перед кредиторами превышают размер его активов на 2,59 миллиарда рублей.

Банк России 5 августа отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Также регулятором была выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе Констанс-банка. «В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — сообщил ЦБ РФ.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности по величине активов Констанс-банк на 1 июля занимал 387-ое место в банковской системе РФ.

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Арбитраж признал банкротом петербургский АКБ "Констанс-банк"

12:30 03/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО АКБ «Констанс-банк», сообщили РАПСИ в суде.
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