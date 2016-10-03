Суд обязал провести реставрацию дома XVIII века на Раушской набережной Москвы

РАПСИ

13:24 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного Департамента культурного наследия обязал ООО "Проектное бюро Промстройпроект" провести работы по реставрации дома, построенного в 1789 году, сообщили в пресс-службе департамента.

В сообщении отмечается, что департамент обратился с иском в суд в связи с тем, что памятник находится в неудовлетворительном, частично аварийном состоянии и требует принятия срочных восстановительных мер.

"Жилой дом И.В.Целибеева — М.А.Арсентьева на Раушской набережной принят под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения в 2012 году. Это единственная сохранившаяся историческая постройка на участке набережной от Большого Устьинского моста до Московской городской электростанции (МГЭС-1; "Раушская")", — сказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В целях предотвращения утраты историко-культурной ценности объекта Арбитражный суд города Москвы обязал ответчика провести работы по его реставрации, подчеркивается в сообщении.