Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
03/10/2016 22:08
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Спор цирка на Вернадского со строителями на 1 млн руб отправлен на пересмотр

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Московского округа, Московский государственный цирк, Москва, Россия
16:28 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отправил на пересмотр рассмотрение иска ООО "ВестаПарк проект" о взыскании с ФГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" 907,3 тысячи рублей убытков, говорится в материалах дела.

Тем самым кассация удовлетворила жалобу цирка на Вернадского. Заявитель обжаловал решение Арбитражного суда Москвы от 14 марта, которое 25 мая было оставлено без изменения Девятым арбитражным апелляционным судом. Решение первой инстанции и постановление апелляции отменены.

В иске говорится, что цирк (заказчик) 26 мая 2014 года заключил с компанией "ВестаПарк проект" (подрядчик) договор строительного подряда. Подрядчик принял на себя обязательства по проведению капитального ремонта административно-хозяйственного и артистического блока здания цирка на проспекте Вернадского. Стороны договорились, что общий срок выполнения работ не должен превышать 320 календарных дней с даты подписания договора.

В соответствии с техническим заданием на территорию строительной площадки истцом было завезено оборудование, строительные материалы, инвентарь и иное имущество, необходимое для выполнения работ по договору.

Истец 14 апреля 2015 года получил от заказчика (цирк) уведомление об одностороннем расторжении договора. Кроме того, компании "ВестаПарк проект" был ограничен доступ на территорию строительной площадки путем закрытия внутренних помещений здания цирка, являющихся территорией стройплощадки, говорится в иске.

По мнению заявителя, подрядчик был лишен возможности в полном объеме вывезти принадлежащее ему имущество, завезенное на территорию стройплощадки для выполнения работ. Истец также пояснил суду, что обращался к заказчику о возврате принадлежащего ему имущества. На территории строительной площадки, по информации истца, осталось принадлежащее ему имущество на сумму 907,3 тысячи рублей.

В отзыве на иск цирк отметил, что истцом не представлены доказательства идентификации строительного оборудования, находящегося на спорном объекте строительства. Ответчик не отрицал факт нахождения спорного имущества у него, однако принадлежность этого имущества, по его мнению, не установлена, отмечается в решении суда первой инстанции.

Другой спор цирка со строителями

Арбитражный суд Москвы в октябре 2014 года удовлетворил иск ФГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" о взыскании 3,6 миллиона рублей с НПФ "Ресма", ранее занимавшегося реставрацией здания цирка. Кроме того, суд отказал в удовлетворении встречного иска НПФ "Ресма" к цирку на 6,2 миллиона рублей.

Счетная палата (СП) РФ в июне 2014 года сообщила, что руководством цирка на Вернадского было направлено письмо в адрес НПФ "Ресма" с требованием о приведении технических отчетов в соответствие с фактически выполненными работами и возврата в десятидневный срок денежных средств в размере 7,9 миллиона рублей, оплаченных цирком за фактически невыполненные работы.

В ответ "Ресма" заявила о своем несогласии с результатами контрольного мероприятия Счетной палаты РФ и намерении предоставить заключение независимой специализированной организации с указанием фактически выполненных работ в рамках договора с цирком и их сметной стоимости. При этом фирма, по информации СП, подтвердила готовность до принятия окончательного решения перечислить разницу между стоимостью работ по смете и стоимостью произведенных работ при исполнении контракта (6,2 миллиона рублей). Указанные средства были перечислены на расчетный счет цирка.

СП сообщила, что в свою очередь цирк в адрес "Ресмы" направил письмо с требованием о возврате остатка уплаченных ранее денежных средств в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, фирма "Ресма" заключила договор на проведение независимой строительно-технической экспертизы по определению фактических объемов работ и их соответствия стоимости работ по договору, указала СП.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Спор цирка на Вернадского со строителями на 1 млн руб отправлен на пересмотр

16:28 03/10/2016 Арбитражный суд Московского округа отправил на пересмотр рассмотрение иска ООО "ВестаПарк проект" о взыскании с ФГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" 907,3 тысячи рублей убытков, говорится в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Впервые выиграно дело по защите публичных интересов РФ в сфере гособоронзаказа

20:00 03/10/2016 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ впервые выиграла в арбитражном суде дело в сфере гособоронзаказа, в котором на практике реализованы полномочия ведомства по защите публичных интересов РФ, говорится в сообщении антимонопольного органа.

Уголовное дело возбуждено после потери зрения у пациентов НИИ им. Гельмгольца

17:26 03/10/2016 Следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после потери зрения пациентами НИИ глазных болезней имени Гельмгольца в результате введения им лекарства "Авастин", сообщили РАПСИ в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ.

Суд 4 октября начнет исследование доказательств по делу об убийстве Немцова

16:21 03/10/2016 Московский окружной военный суд 4 октября приступит к исследованию доказательств по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера