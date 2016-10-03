Спор цирка на Вернадского со строителями на 1 млн руб отправлен на пересмотр

16:28 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отправил на пересмотр рассмотрение иска ООО "ВестаПарк проект" о взыскании с ФГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" 907,3 тысячи рублей убытков, говорится в материалах дела.

Тем самым кассация удовлетворила жалобу цирка на Вернадского. Заявитель обжаловал решение Арбитражного суда Москвы от 14 марта, которое 25 мая было оставлено без изменения Девятым арбитражным апелляционным судом. Решение первой инстанции и постановление апелляции отменены.

В иске говорится, что цирк (заказчик) 26 мая 2014 года заключил с компанией "ВестаПарк проект" (подрядчик) договор строительного подряда. Подрядчик принял на себя обязательства по проведению капитального ремонта административно-хозяйственного и артистического блока здания цирка на проспекте Вернадского. Стороны договорились, что общий срок выполнения работ не должен превышать 320 календарных дней с даты подписания договора.

В соответствии с техническим заданием на территорию строительной площадки истцом было завезено оборудование, строительные материалы, инвентарь и иное имущество, необходимое для выполнения работ по договору.

Истец 14 апреля 2015 года получил от заказчика (цирк) уведомление об одностороннем расторжении договора. Кроме того, компании "ВестаПарк проект" был ограничен доступ на территорию строительной площадки путем закрытия внутренних помещений здания цирка, являющихся территорией стройплощадки, говорится в иске.

По мнению заявителя, подрядчик был лишен возможности в полном объеме вывезти принадлежащее ему имущество, завезенное на территорию стройплощадки для выполнения работ. Истец также пояснил суду, что обращался к заказчику о возврате принадлежащего ему имущества. На территории строительной площадки, по информации истца, осталось принадлежащее ему имущество на сумму 907,3 тысячи рублей.

В отзыве на иск цирк отметил, что истцом не представлены доказательства идентификации строительного оборудования, находящегося на спорном объекте строительства. Ответчик не отрицал факт нахождения спорного имущества у него, однако принадлежность этого имущества, по его мнению, не установлена, отмечается в решении суда первой инстанции.

Другой спор цирка со строителями

Арбитражный суд Москвы в октябре 2014 года удовлетворил иск ФГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" о взыскании 3,6 миллиона рублей с НПФ "Ресма", ранее занимавшегося реставрацией здания цирка. Кроме того, суд отказал в удовлетворении встречного иска НПФ "Ресма" к цирку на 6,2 миллиона рублей.

Счетная палата (СП) РФ в июне 2014 года сообщила, что руководством цирка на Вернадского было направлено письмо в адрес НПФ "Ресма" с требованием о приведении технических отчетов в соответствие с фактически выполненными работами и возврата в десятидневный срок денежных средств в размере 7,9 миллиона рублей, оплаченных цирком за фактически невыполненные работы.

В ответ "Ресма" заявила о своем несогласии с результатами контрольного мероприятия Счетной палаты РФ и намерении предоставить заключение независимой специализированной организации с указанием фактически выполненных работ в рамках договора с цирком и их сметной стоимости. При этом фирма, по информации СП, подтвердила готовность до принятия окончательного решения перечислить разницу между стоимостью работ по смете и стоимостью произведенных работ при исполнении контракта (6,2 миллиона рублей). Указанные средства были перечислены на расчетный счет цирка.

СП сообщила, что в свою очередь цирк в адрес "Ресмы" направил письмо с требованием о возврате остатка уплаченных ранее денежных средств в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, фирма "Ресма" заключила договор на проведение независимой строительно-технической экспертизы по определению фактических объемов работ и их соответствия стоимости работ по договору, указала СП.