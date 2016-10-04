Суд по иску "Аэрофлота" взыскал с "Трансаэро" 429,1 млн руб

19:29 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление «Аэрофлота» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» 429,1 миллиона рублей, говорится в решении суда.

В ходе предварительного заседания представитель истца заявил, что «Аэрофлот», являясь поручителем по обязательствам «Трансаэро», выплатил денежные средства Газпромбанку. После этого «Аэрофлот» подал иск к «Трансаэро».

В августе «Аэрофлот» подал в суд еще один иск к авиакомпании на 2,1 миллиарда рублей. Кроме того, в производстве арбитража находятся еще два иска дочки «Аэрофлота» - «Аэрофлот-Финанс» о взыскании с «Трансаэро» около 1 миллиарда рублей.

Ранее суд рассматривал иски «Аэрофлота» о взыскании денежных средств по договорам займа с «Трансаэро». В частности, 18 декабря 2015 года суд удовлетворил иск о взыскании около 5,3 миллиарда рублей с авиакомпании. Договор займа был заключен между компаниями 4 сентября 2015 года. В конце января арбитраж Москвы удовлетворил второй иск «Аэрофлота» к «Трансаэро», взыскав с ответчика около 2,9 миллиарда рублей долга по договору займа от 1 октября 2015 года. Решения по этим делам вступили в законную силу.