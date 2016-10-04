Суд подтвердил взыскание по иску "Серебряного Дождя" с "Яндекса" 50 тыс руб

РАПСИ

09:00 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда о взыскании по иску радиостанции "Серебряный Дождь" с компании "Яндекс" 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на бренд в сервисе "Яндекс. Радио", говорится в материалах суда.

Апелляционные жалобы подали как ответчик, так и истец. Арбитражный суд Москвы 8 июля частично удовлетворил иск, радиостанция просила взыскать 564 тысячи рублей с ООО "Яндекс".

Ранее радиостанция сообщала, что конфликт между сторонами начался еще в июне 2015 года, когда только что запущенный сервис "Яндекс. Радио" использовал музыкальный контент и логотип "Серебряного Дождя" без какого-либо на то согласия правообладателя. "Серебряный Дождь" пытался урегулировать конфликт мирным путем, а затем в марте подал этот иск в суд о взыскании денежных средств, затраченных на фиксацию нарушения, и компенсацию за незаконное использование исключительного права на товарный знак "Серебряный Дождь".

В свою очередь в пресс-службе "Яндекса", комментируя решение суда, сообщили, "что на запуске "Яндекс. Радио", в числе прочих категорий по интересам и под разные настроения, был раздел "Как на радио", с упоминанием названия радиостанций. Для его наполнения не использовались логотипы или эфир радиостанций: названия лишь помогали сориентироваться в том, какой тип музыки выбрать. Не всем эта идея понравилась, поэтому сразу после того, как к нам обратились несколько радиостанций, мы его закрыли, заменив разделом авторских радиостанций: The Hollywood Reporter, Rolling Stone, Interview Russia и других".

Суд первой инстанции уменьшил сумму взыскания, указав, что размер компенсации должен быть соразмерен последствиям нарушения.

"Яндекс. Радио" было запущено в июне 2015 года, за один год работы месячная аудитория Радио выросла до 2 миллионов пользователей. Мобильные приложения "Яндекс. Радио" работают на платформах iOs и Android. Благодаря рекомендательной технологии Диско "Яндекс. Радио" учитывает вкусы пользователя и подбирает ту музыку, которая соответствует его предпочтениям. "Яндекс. Радио" — бесплатный музыкальный сервис, где собраны станции с музыкой под разное настроение, из разных жанров и эпох.