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Арбитражная практика

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Суд продлил банкротство калмыцкой фирмы, которую связывают с Браудером

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд республики Калмыкия, Hermitage Capital, Калмыкия, Россия
12:50 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Калмыкии продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении калмыцкого ООО «Дальняя степь», подконтрольного, как считают следственные органы, фонду Hermitage Capital, который возглавляет Уильям Браудер, говорится в определении суда.

Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд конкурсным управляющим организации Кириллом Ноготковым. По его информации, необходимо время для завершения мероприятий конкурсного производства.

Суд 7 сентября отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО о привлечении экс-гендиректора ООО Елены Филипченковой к субсидиарной ответственности.

Арбитраж 21 марта продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении должника. Ходатайство Ноготкова о продлении срока банкротства мотивировано «отсутствием завершения всех мероприятий конкурсного производства должника и необходимостью привлечения контролирующих ООО «Дальняя степь» лиц к субсидиарной ответственности». Как следует из материалов дела и пояснений сторон, «на данный момент по объективным причинам не представляется возможным завершить конкурсное производство, поскольку возникла необходимость привлечения контролирующих ООО «Дальняя степь» лиц к субсидиарной ответственности», говорится в определении суда.

Суд 9 сентября 2015 года по заявлению управления ФНС РФ по республике Калмыкия отменил определение суда от 22 октября 2007 года о завершении конкурсного производства в отношении ООО. Также 27 ноября 2015 года было удовлетворено ходатайство бывшего управляющего должника Александра Долженко об освобождении его от должности.

Налоговое управление представило в арбитражный суд протокол допроса обвиняемого Долженко. В документе говорится, что он не выполнил в полном объеме все мероприятия конкурсного производства в отношении ООО «Дальняя степь». Кроме того, налоговый орган утверждает, что «согласно представленной следствием информации Долженко будучи конкурсным управляющим ООО действовал недобросовестно, с корыстной заинтересованностью, в целях личного обогащения, тем самым совершая преступные деяния».

Уголовные дела руководства

Ряд российских СМИ в августе 2015 года сообщал, что следствие планирует предъявить главе Hermitage Браудеру, который и так является в России фигурантом нескольких уголовных дел, новые обвинения — в преднамеренном банкротстве компании «Дальняя степь».

Инвестиционный фонд Hermitage Capital был одним из крупнейших в России.

Следственный комитет ранее предъявил обвинение управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Duncan Сергею Магнитскому. Его обвиняли в «уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). Следствие считает, что Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 миллионов рублей.

Браудеру обвинение предъявлено заочно — в России он не был с 2005 года. Браудер, который объявлен в международный розыск, заявлял, что не намерен выплачивать задолженность по налогам в размере 500 миллионов рублей, поскольку не имеет претензий от налоговых органов.

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Суд продлил банкротство калмыцкой фирмы, которую связывают с Браудером

12:50 04/10/2016 Арбитражный суд Калмыкии продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении калмыцкого ООО «Дальняя степь», подконтрольного, как считают следственные органы, фонду Hermitage Capital, который возглавляет Уильям Браудер, говорится в определении суда.
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