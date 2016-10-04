Телепередача "Магаззино" должна опровергнуть недостоверные сведения — суд

РАПСИ

13:44 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ЗАО "Ставропольский бройлер" об обязании ООО "Телекомпания Пятница" разместить в телепередаче "Магаззино" опровержение недостоверных сведений о продукции заявителя, говорится в решении суда.

Телекомпания должна разместить опровержение тем же способом, которым были распространены порочащие и недостоверные сведения о продукции истца, выпускаемой под товарным знаком "Благояр". Материал был снят журналистом телекомпании "Пятница" в магазине Пятигорска. Ответчик должен продемонстрировать опровержение в эфире телеканала и разместить его на своем сайте, говорится в решении суда.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "Телекомпания Пятница" 693 тысячи судебных расходов в пользу владельца владивостокского ресторана, в отношении которого в программе "Ревизорро" ранее были распространены недостоверные сведения, говорится в материалах дела. Фирма ООО "Инфинити ФФ" просила взыскать с телеканала 1,1 миллиона рублей, однако суд пришел к выводу о том, что такая сумма не соответствует критерию разумности и соразмерности.

Арбитражный суд Московского округа в апреле оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым суд обязал ООО "Телекомпания Пятница" опровергнуть сведения о ресторане быстрого питания "Роял бургер" (Владивосток).

С иском о защите деловой репутации обратился владелец владивостокского ресторана ООО "Инфинити ФФ". Истец просил признать не соответствующими действительности сведения о ненадлежащем санитарном состоянии заведения и торговле просроченными продуктами.

Претензии истца вызвали, в частности, такие фразы из передачи, вышедшей в эфир в сентябре 2014 года: "Поэтому вы травите людей машинным маслом…", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы" и другие.

Арбитраж Москвы в сентябре 2015 года полностью удовлетворил иск. Суд указал, что ответчик не представил достаточных доказательств в подтверждение достоверности опубликованных сведений, и признал, что утверждения не носят оценочный характер.