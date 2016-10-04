Производство по иску Ростелекома из-за комплекса автофиксации приостановлено

15:43 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Новгородской области приостановил производство по иску "Ростелекома" о взыскании с "Управления автомобильных дорог Новгородской области "Новгородавтодор" 349 миллионов рублей задолженности за создание аппаратно-программного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в регионе, сообщили РАПСИ в суде.

При недостаточности средств у ответчика, отметили в суде, истец просит взыскать задолженность с Новгородской области в лице областного Департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно материалам дела, в феврале 2015 года между "Ростелекомом" и Государственным областным автономным учреждением "Агентство развития Новгородской области" был заключен договор на создание комплекса фотовидеофиксации.

"Новгородавтодор" принял на себя права и обязанности заказчика по исполнению вышеуказанного договора.

"Истец считает, что в нарушение условий договора оплата части задолженности в сумме 348,8 миллиона рублей ответчиком не осуществлена", — отметили в суде.

Арбитраж также сообщил, что 22 сентября в суд поступило исковое заявление Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области о признании недействительным соглашения о замене стороны (заказчика) по договору.

В иске департамент указал, что заключенный договор не был обеспечен лимитами бюджетных обязательств, оплата по нему предполагалась за счет средств, поступаемых в бюджет области от штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения.

В декабре 2015 года права заказчика по договору были переданы на основании соглашения ГОКУ "Новгородавтодор". При этом, как указывает департамент, на момент принятия "Новгородавтодор" на себя обязательств по вышеуказанному договору лимиты бюджетных обязательств до учреждения не доводились. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 19 октября.