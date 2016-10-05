Эрмитаж подал иск в суд к Военно-промышленному банку на 3,1 млн руб

15:49 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Государственный Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Военно-промышленного банка (ВПБ) 3,1 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Дата рассмотрения иска к банку, у которого приказом Центробанка РФ от 26 сентября была отозвана лицензия, не определена.

Верховный суд (ВС) РФ в июле оставил в силе решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании по иску Эрмитажа с ВПБ 18,8 миллиона рублей по договору банковской гарантии в обеспечение обязательств по своевременному строительству третьей очереди фондохранилища музея.

Судебная коллегия ВС по заявлению Эрмитажа отменила постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 февраля, оставив в силе судебные акты первой и апелляционной инстанций о взыскании этих средств.

В качестве третьего лица к участию в деле ранее была привлечена московская компания «Эскиз» - подрядчик строительства второго этапа третьей очереди фондохранилища Эрмитажа, с которой в феврале 2014 года был заключен соответствующий контракт на 1,9 миллиарда рублей. В январе того же года Военно-промышленный банк выдал банковскую гарантию в пределах 643 миллионов рублей для обеспечения обязательств подрядчика.

Причиной судебного разбирательства стало, по оценке Эрмитажа, нарушение подрядчиком сроков работ по одному из этапов строительства, предусматривающему сооружение внутриплощадочных сетей водопровода и канализации.

Арбитражный суд Москвы рассматривал иск музея повторно после того, как кассационный суд 20 февраля 2016 года отменил решения нижестоящих судов в пользу музея и направил спор на новое рассмотрение.

По мнению кассационной инстанции, «суды не указали мотивы, по которым отклонили доводы ответчика о недобросовестности действий бенефициара. Также судами не проверен срок наступления ответственности третьего лица по сдаче работ по этапу «Внутриплощадочные сети водопровода и канализации», исходя из условий контракта».

В конце марта Эрмитаж направил в Верховный суд РФ жалобу на постановление кассации от 20 февраля, оправившей дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.