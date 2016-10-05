Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
05/10/2016 16:26
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Эрмитаж подал иск в суд к Военно-промышленному банку на 3,1 млн руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Эрмитаж, Москва, Россия
15:49 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Государственный Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Военно-промышленного банка (ВПБ) 3,1 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Дата рассмотрения иска к банку, у которого приказом Центробанка РФ от 26 сентября была отозвана лицензия, не определена.

Верховный суд (ВС) РФ в июле оставил в силе решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании по иску Эрмитажа с ВПБ 18,8 миллиона рублей по договору банковской гарантии в обеспечение обязательств по своевременному строительству третьей очереди фондохранилища музея.

Судебная коллегия ВС по заявлению Эрмитажа отменила постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 февраля, оставив в силе судебные акты первой и апелляционной инстанций о взыскании этих средств.

В качестве третьего лица к участию в деле ранее была привлечена московская компания «Эскиз» - подрядчик строительства второго этапа третьей очереди фондохранилища Эрмитажа, с которой в феврале 2014 года был заключен соответствующий контракт на 1,9 миллиарда рублей. В январе того же года Военно-промышленный банк выдал банковскую гарантию в пределах 643 миллионов рублей для обеспечения обязательств подрядчика.

Причиной судебного разбирательства стало, по оценке Эрмитажа, нарушение подрядчиком сроков работ по одному из этапов строительства, предусматривающему сооружение внутриплощадочных сетей водопровода и канализации.

Арбитражный суд Москвы рассматривал иск музея повторно после того, как кассационный суд 20 февраля 2016 года отменил решения нижестоящих судов в пользу музея и направил спор на новое рассмотрение.

По мнению кассационной инстанции, «суды не указали мотивы, по которым отклонили доводы ответчика о недобросовестности действий бенефициара. Также судами не проверен срок наступления ответственности третьего лица по сдаче работ по этапу «Внутриплощадочные сети водопровода и канализации», исходя из условий контракта».

В конце марта Эрмитаж направил в Верховный суд РФ жалобу на постановление кассации от 20 февраля, оправившей дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Эрмитаж подал иск в суд к Военно-промышленному банку на 3,1 млн руб

15:49 05/10/2016 Государственный Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Военно-промышленного банка (ВПБ) 3,1 миллиона рублей, говорится в определении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Эрмитаж подал иск в суд к Военно-промышленному банку на 3,1 млн руб

15:49 05/10/2016 Государственный Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Военно-промышленного банка (ВПБ) 3,1 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Необходимо защищать бизнес от давления правоохранительных органов - Путин

14:06 05/10/2016 Президент России Владимир Путин заявил в Государственной Думе о необходимости «укрепления законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных – такие, к сожалению, ещё есть – сотрудников правоохранительных органов».

Прокурор просит 9 и 10 лет колонии для экс-студентов МАДИ

13:35 05/10/2016 Прокурор просит суд приговорить к 9 и 10 годам заключения в колонии строго режима студентов Льва Каменецкого и Станислава Соболевского по уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки на вечеринке-посвящении в студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера