Суд подтвердил отказ в иске сценариста к центру Жигунова о правах на сценарий

09:47 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт - РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам подтвердил отказ в иске известного российского кинорежиссера, сценариста Елены Райской к ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» о переводе на истца исключительных прав на сценарий телевизионного художественного 4-х серийного фильма «Икона», говорится в постановлении суда.

Кассационная инстанция отклонила жалобу заявителя на решение Арбитражного суда Москвы от 25 декабря 2015 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля.

Это не первый спор Райской с центром Жигунова.

Верховный суд (ВС) РФ в сентябре 2015 года не стал пересматривать судебные акты по спору между Райской и центром Жигунова о признании исключительных прав на сценарии фильма под условным названием «Икона».

Арбитражный суд Москвы летом 2014 года частично удовлетворили иск Райской и встречный иск продюсерского центра. По иску Райской суд признал ее обладателем исключительных прав на сценарий полнометражного художественного двухсерийного фильма «Икона». В то же время по встречному иску «Продюсерского центра Сергея Жигунова» к Райской суд признал компанию обладателем прав на литературный сценарий четырехсерийного художественного фильма «Икона». В удовлетворении остальной части требований Райской и продюсерского центра суд отказал. Апелляционная и кассационная инстанции оставила в силе это решение первой инстанции.

Продюсерский центр обжаловал судебные акты в ВС РФ. Однако суд в определении отметил, что оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов не установлено.

В исках Райская и центр Сергея Жигунова просили признать за каждым права на сценарий телевизионного четырехсерийного фильма «Икона» и полнометражного фильма «Икона».

В решении суда отмечается, что в ноябре 2010 года между автором и центром был заключен договор на создание литературного сценария, состоящего из четырех частей, под условным названием «Икона», для создания на его основе фильма. Райская должна была представить варианты сценария в следующие сроки: первый вариант - до 25 декабря 2010 года. Судом установлено, что 3 июня 2011 года автор представил центру первый вариант сценария четырехсерийного фильма, направив материалы по электронной почте.

В ноябре 2011 года продюсерский центр направил Райской уведомление о расторжении договора, указав, что переданные автором первый и второй варианты сценария не удовлетворяют требованиям и доработке автором не подлежат. За автором, согласно уведомлению, сохраняется сумма вознаграждения, полученная им к моменту расторжения договора, а центр становится обладателем прав на созданные ко дню расторжения договора материалы и проведенные автором работы. Суд признал «Продюсерский центр Сергея Жигунова» обладателем исключительного права на литературный сценарий четырехсерийного фильма «Икона».

В то же время суд признал Райскую обладателем исключительных прав на сценарий полнометражного двухсерийного фильма «Икона». Как указал суд, Райская по собственной инициативе создала совсем новый (двухсерийный) сценарий полнометражного фильма, направив его в ноябре 2011 года для ознакомления на несколько адресов, включая ответчика. Центр выразил намерение заключить с истцом договор о приобретении нового сценария и прав на него. Однако при обсуждении условий стороны к согласию не пришли, договор заключен не был.

Права же на полнометражный (двухсерийный) сценарий и сам сценарий центру не передавались.

Кроме того, в рамках рассмотрение спора была проведена киноведческая экспертиза, которая показала, что нет оснований для признания сценария двухсерийного художественного фильма «Икона» вариантом сценария четырехсерийного фильма «Икона».

Райская обратилась с иском к продюсерскому центру в суд еще в апреле 2012 года. Позднее студия подала встречный иск. Суд первой инстанции неоднократно откладывал рассмотрение дела. Также в рамках спора суд несколько раз приостанавливал рассмотрение дела для проведения экспертиз.