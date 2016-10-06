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Арбитражная практика

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Дилер японской Isuzu задолжал Транскапиталбанку 632 млн руб - суд

Контекст
Теги: Транспорт, Банкротство, Арбитражный суд Московской области, Московская область, Россия
09:26 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ПАО «Транскапиталбанк» о включении долга перед ним в размере более 632 миллионов рублей в реестр требований кредиторов ООО «ДМ Исудзу» (официальный дилер японской компании Isuzu), находящегося в процедуре банкротства, говорится в определении суда.

Арбитраж 1 июня по заявлению Транскапиталбанка ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ДМ Исудзу». Временным управляющим должника утвержден Сергей Стороженко с ежемесячным вознаграждением в размере 30 тысяч рублей за счет денежных средств и иного имущества ООО.

Подмосковный арбитражный суд в марте зарегистрировал заявления Транскапиталбанка о банкротстве официальных дилеров КАМАЗа (ООО «АвтоКам»), МАЗа (ООО «ТЦ «АвтоМАЗ»), а также японских Hino Motors Sales и Isuzu.

Кроме того, арбитражный суд Московской области в феврале признал банкротом ООО «Хендэ КомТранс», являющееся первым официальным дилером коммерческих автомобилей Hyundai в РФ. Конкурсным управляющим должника назначена Елена Ребгун.

По результатам проведенного анализа ООО временный управляющий Николай Кайкы пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании «Хендэ КомТранс». Согласно реестру требований кредиторов должника в третью очередь реестра включены требования одного конкурсного кредитора в размере 1,4 миллиарда рублей. Управляющий считает, что восстановление платежеспособности должника невозможно, правовых оснований для введения иных процедур банкротства, кроме конкурсного производства, не имеется.

Заявление о банкротстве было направлено в суд самим должником.

Компания уже более 18 лет осуществляет полный спектр услуг по продаже, гарантийному, сервисному обслуживанию грузовиков, автобусов, спецтехники Hyundai, а также продаже оригинальных запасных частей.

Арбитражный суд Москвы 2 декабря 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Хендэ КомТранс Рус», которое является официальным дистрибьютором коммерческих автомобилей Hyundai в России.

На сайте компании говорится, что вся линейка универсальных грузовых шасси и автобусов, предлагаемая ООО «Хендэ КомТранс Рус», производится в Корее и соответствует самым современным требованиям безопасности и экологическим стандартам.

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Дилер японской Isuzu задолжал Транскапиталбанку 632 млн руб - суд

09:26 06/10/2016 Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ПАО «Транскапиталбанк» о включении долга перед ним в размере более 632 миллионов рублей в реестр требований кредиторов ООО «ДМ Исудзу» (официальный дилер японской компании Isuzu), находящегося в процедуре банкротства, говорится в определении суда.
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