Суд подтвердил взыскание с экс-руководителей Объединенного горбанка 117 млн руб

10:09 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывших руководителей ООО "Объединенный горный банк" на определение суда о привлечении их по иску банка к субсидиарной ответственности в виде взыскания 117,9 миллиона рублей, говорится в постановлении суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 июня оставил без изменения определение суда, который по заявлению конкурсного управляющего банка привлек четырех бывших руководителей организации к субсидиарной ответственности.

Они обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 22 апреля. Тогда было удовлетворено заявление Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка, о взыскании с бывшего председателя правления банка Максима Шанина 94,3 миллиона рублей, а с каждого из трех экс-членов правления банка – 7,8 миллиона рублей.

Кассационная инстанция 25 февраля отменила все судебные акты по этому делу, отправив его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. На дату принятия обжалуемых судебных актов работа по формированию конкурсной массы, за счет которой могут быть удовлетворены требования кредиторов, продолжалась, а, следовательно, рыночная стоимость имущества должника не могла быть достоверно установлена, отметила кассация.

При первом рассмотрении суды взыскали с Шанина 100,2 миллиона рублей, а с каждого из трех экс-членов правления банка – 8,3 миллиона рублей.

В определении суда первой инстанции говорится, что ответчики действовали недобросовестно и неразумно, игнорируя требования ЦБ РФ, внутренние положения банка. Они приняли решение о заключении сделки по предоставлению многомиллионных кредитов физическим лицам, не имея о них минимально необходимой и достоверной информации.

Меры для получения Объединенным горным банком объективной информации и выяснения действительного финансового положения и адресов регистрации заемщиков - физических лиц, председателем правления и его членами не предпринимались, а оценка их финансового положения носила формальных характер, отметил суд. Кроме того, в нарушение внутренней кредитной политики банка ответчиками не были предприняты меры по заключению договоров обеспечения, гарантирующих возвратность денежных средств, указал суд.

Арбитраж Москвы 15 июля 2010 года признал банкротом Объединенный горный банк.