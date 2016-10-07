Апелляция не изменила решение по спору "Энерготранспроекта" со стройкомпанией. Предстоит кассация

РАПСИ

09:30 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы от 24 июня о взыскании с ОАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики транспорта «Энерготранспроект» («НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект») 1,2 миллиарда рублей за выполненные работы и 135 миллионов рублей процентов в пользу ООО «Строительная компания Развития».

Представитель «Энерготранспроекта» сообщил о намерении обжаловать решение первой инстанции и постановление апелляции в кассационной инстанции.

По данному делу идет второй круг разбирательств. Предметом спора стали выполненные «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект» проектно-изыскательские работы по объектам инфраструктуры нефтепровода «Заполярье-Пурпе». В решении суда говорится, что соответствующий договор на их выполнение «Энерготранспроект» (Подрядчик) и «Строительная компания Развития» (Заказчик) заключили 31 мая 2012 года. Общая сумма договора составила 1,45 миллиарда рублей.

За период с мая 2012 года по апрель 2013 года были выполнены работы на общую сумму 1,31 миллиарда рублей, которые были приняты заказчиком по актам сдачи-приёмки выполненных работ без замечаний и претензий по качеству, полноте передаваемых материалов и срокам их выполнения.

Заказчик в ноябре 2012 года сообщил институту о том, что в номенклатуру объектов будут внесены значительные корректировки, и фактически приостановил работы, а в феврале 2013 года сдал документацию по семи объектам из одиннадцати в государственную экспертизу.

«Энерготранспроект» в июне 2013 года получил письмо от Заказчика с решением о приостановке проектно-изыскательских работ в связи с отсутствием решения об окончательной номенклатуре объектов капитального строительства и их технических характеристик. Кроме того, на совещании 4 июля 2013 года на Подрядчика было возложено формирование своими силами нового Технического задания (ТЗ) в соответствии с новой номенклатурой объектов и детализированного календарного графика работ. Данные документы были направлены в адрес заказчика 15 июля 2013 года.

По информации Подрядчика, в июле-августе 2013 года он неоднократно направлял своё согласие на выполнение работ в соответствии с новой номенклатурой и в сроки, которые требовались Заказчику, однако трижды получал письма о расторжении договора. В этих письмах также содержалось требование перечислить на расчётный счёт Заказчика денежные средства, полученные Подрядчиком в рамках договора.

«НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект» считает, и это подтвердили суды первой и апелляционной инстанций на первом круге рассмотрения дела, что эти уведомления противоречат дальнейшим гражданско-правовым отношениям между ним и заказчиком, так как на совещаниях в сентябре 2013 года принимались решения о внесении изменений в номенклатуру дел и ТЗ, уточнении ТЗ и технических условий (ТУ) по объектам.

Претензии «Строительной компании Развития» основываются на том, что не все объекты получили положительные заключения ГГЭ. Однако, по мнению Подрядчика, и это подтверждается письмом из Управления Государственной экспертизы ЯНАО, невозможность прохождения экспертизы была обусловлена тем, что именно Заказчик не выполнил свои обязательства по предоставлению технических условий, заданий на изыскания, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов, а по самому крупному объекту, автодороге, в экспертизу не была предоставлена землеустроительная документация, которая также должна обеспечиваться Заказчиком. «Энерготранспроект» считает, что Заказчик утратил интерес с тем работам, которые выполнил подрядчик, так как номенклатура объектов изменилась и значительно отличалась от содержащихся в заключённом договоре. Именно поэтому Заказчик передал в государственную экспертизу в том числе и документацию по объектам, выполненным на 29%, 43%. Его целью было именно получение отрицательных заключений государственной экспертизы с целью востребования от Подрядчика средств, выплаченных за эти работы.

«Строительная компания Развития» 8 апреля 2014 года направила в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании с Подрядчика 565,1 миллиона рублей за якобы некачественно выполненные работы. Подрядчик подал встречный иск о взыскании с Заказчика 30,7 миллиона рублей за выполненные на момент расторжения договора, но не оплаченные работы.

Столичный арбитраж 12 сентября 2014 года отказал в удовлетворении иска Заказчика, удовлетворив требование Подрядчика по встречному иску в размере 4,9 миллиона рублей. При рассмотрении дела суд пришел к выводу о том, что Подрядчик «не несет ответственность за невыполненные обязательства по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика». Суд также установил, что «Строительная компания развития» не доказала, что в «Энерготранспроект» «направлялись требования, а также предоставлялся разумный срок для исправления недостатков», если таковые имелись. Таким образом, «СКР», не выполняя встречные обязательства и досрочно расторгнув договор за восемь месяцев до его окончания, не предоставила возможности Подрядчику исполнить работы в полном объеме.

Кассационная инстанция отменила судебные акты по этому делу, направив его на новое рассмотрение в первую инстанцию. При новом рассмотрении Арбитраж Москвы 24 июня 2016 года взыскал с подрядчика 1,2 миллиарда рублей основного долга и 135 миллионов рублей процентов в пользу Заказчика, более 60% из которых за работы, получившие положительное заключение государственной экспертизы. Решение суда было основано на заключениях экспертизы ООО «Объединение оценщиков и экспертов «Центроэксперт». Данное заключение было выдано по другому делу, в котором «Энерготранспроект» не является стороной, а также не участвовал в постановке вопросов и предоставлении доказательств. В материалы дела была приобщена рецензия на данное экспертное заключение, в которой было указано на то, что ответы экспертов необъективны и недостоверны.

В ходе повторного рассмотрения дела в первой инстанции «Энерготранспроект» заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения фактического объёма и стоимости переданных по актам сдачи-приёмки работ, однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Также Подрядчик представил в суд многочисленные доказательства ненадлежащего исполнения заказчиком своих обязательств по договору, вследствие чего и были получены отрицательные заключения экспертизы, однако суд не принял во внимание доказательства вины Заказчика.

Комментируя решение Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2016 года, представитель Подрядчика Марина Веретенникова высказала мнение, что в правовом поле создан прецедент «государственного произвола». Низкий уровень компетенций государственных чиновников в управлении проектами, безнаказанность, компрадорские условия подрядных договоров, а также позиция судебно-правовой системы, выражающаяся в 100% поддержке государственных структур ставят бизнес в уязвимое положение. Количество банкротств строительных и проектных организаций растет с каждым годом. А за каждой такой компанией тысячи людей – потенциальных безработных.

По ее словам, с «Энерготранспроекта» взысканы деньги по тем работам, которые были выполнены и уже приняты, а по большей их части были получены положительные заключения государственной экспертизы. Представитель Подрядчика обращает внимание на то, что «Заказчик не выполнил свои встречные обязательства и, утратив интерес к выполненным работам, решил взыскать с проектного института все средства, выплаченные ранее за выполненные работы на основании подписанных актов».