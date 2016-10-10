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Арбитражная практика

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Заявление о банкротстве "Балтийского завода" рассмотрят 7 ноября

Контекст
Теги: Банкротство, Верховный суд РФ, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
10:26 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 7 ноября рассмотрение заявления ООО «С.Т. Технолоджи» о признании банкротом ОАО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), говорится в материалах суда.

Верховный суд (ВС) РФ в августе возвратил Федеральному агентству по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения жалобу на определение арбитража Петербурга, утвердившего мировое соглашение «Балтийского завода» с кредиторами и прекратившего дело о банкротстве, говорится в определении суда.

ВС посчитал, что заявитель жалобы пропустил срок для обжалования актов нижестоящих судов по этому делу. По мнению суда, заявитель имел реальную возможность в предусмотренный законодательством срок подать жалобу, располагая достаточным промежутком времени для ее подготовки с момента опубликования судебного акта. Уважительных причин пропуска срока им не приведено, отметил суд.

Также ВС возвратил аналогичную жалобу ФГУП «Росморпорт».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 26 января утвердил мировое соглашение завода с кредиторами. Согласно материалам суда, общая задолженность перед кредиторами третьей очереди составляет 6,7 миллиарда рублей, в реестр включены требования 65 кредиторов.

Однако ФГУП «Росморпорт» обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене определения от 26 января.

Предприятие считает, что условия мирового соглашения неправомерно ограничивают его право на получение 411,1 миллиона рублей неустойки, от уплаты которой должник освобожден в результате утверждения данного соглашения. ФГУП ссылается на то, что «в результате предоставления мировому соглашению скидки на погашение долгов в размере 50% в федеральный бюджет не поступит запланированный доход».

Кроме того, арбитражный суд в мае возвратил московской компании «Квирин» заявление о банкротстве Балтийского завода. От компании в ходе одного из заседаний поступило ходатайство о возвращении заявления, отметил арбитраж.

Сейчас на «Балтийском заводе» по контракту с госкорпорацией «Росатом» строится головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220. Контракт на строительство двух других ледоколов этого проекта — «Сибирь» и «Урал» - «Росатом» и «Балтийский завод» заключили в мае 2014 года, его общая стоимость составляет 84,4 миллиарда рублей.

«Объединенная судостроительная корпорация» - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 60 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидировано около 80% отечественного судостроительного комплекса.

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Заявление о банкротстве "Балтийского завода" рассмотрят 7 ноября

10:26 10/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 7 ноября рассмотрение заявления ООО «С.Т. Технолоджи» о признании банкротом ОАО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), говорится в материалах суда.
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