Суд подтвердил законность штрафа ФАС в 2,5 млн руб для "Форд Соллерс Холдинг"

РАПСИ

11:35 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2,5 миллиона рублей, наложенного на ООО "Форд Соллерс Холдинг" за установление и поддержание цен на техобслуживание автомобилей, говорится в сообщении ведомства.

Комиссия ФАС России установила, что общество осуществляло рассылку дилерам информационных писем о стоимости технического обслуживания (ТО) автомобилей марки "Форд", что привело к установлению и поддержанию цен на ТО автомобилей этой марки.

"За такое нарушение закона о защите конкуренции компании был назначен штраф на сумму 2,5 миллиона рублей", - сказал начальник правового управления ФАС Артем Молчанов.

ООО "Форд Соллерс Холдинг" обжаловало штраф в суде, но арбитраж Москвы подтвердил законность действий антимонопольного ведомства.