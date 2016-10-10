Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
10/10/2016 15:25
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд подтвердил законность штрафа ФАС в 2,5 млн руб для "Форд Соллерс Холдинг"

Контекст
Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
11:35 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2,5 миллиона рублей, наложенного на ООО "Форд Соллерс Холдинг" за установление и поддержание цен на техобслуживание автомобилей, говорится в сообщении ведомства.

Комиссия ФАС России установила, что общество осуществляло рассылку дилерам информационных писем о стоимости технического обслуживания (ТО) автомобилей марки "Форд", что привело к установлению и поддержанию цен на ТО автомобилей этой марки.

"За такое нарушение закона о защите конкуренции компании был назначен штраф на сумму 2,5 миллиона рублей", - сказал начальник правового управления ФАС Артем Молчанов.

ООО "Форд Соллерс Холдинг" обжаловало штраф в суде, но арбитраж Москвы подтвердил законность действий антимонопольного ведомства.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд подтвердил законность штрафа ФАС в 2,5 млн руб для "Форд Соллерс Холдинг"

11:35 10/10/2016 Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2,5 миллиона рублей, наложенного на ООО "Форд Соллерс Холдинг" за установление и поддержание цен на техобслуживание автомобилей, говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд обязал Новую газету опровергнуть статью "Секрет "Принцессы Ольги"

15:00 10/10/2016 Басманный суд Москвы обязал "Новую газету" опровергнуть содержащиеся в статье "Секрет "Принцессы Ольги" сведения и выводы о возможной связи главы "Роснефти" Игоря Сечина и его супруги Ольги Сечиной с дорогой яхтой.

Арбитраж Москвы признал банкротом издательство "Советский спорт"

14:21 10/10/2016 Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО «Издательство «Советский спорт», сообщили РАПСИ в суде.

Внук Сталина оспорил отказ принять заявление о реабилитации нацизма в учебниках

14:25 10/10/2016 Адвокат внука Иосифа Сталина обжаловал решение суда о признании законным отказа следствия принять его заявление о преступлении по статье "реабилитация нацизма", об этом РАПСИ сообщил представитель интересов Евгения Джугашвили Сергей Стрыгин.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера