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Арбитражная практика

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Суд прекратил производство по делу о банкротстве российской "дочки" Strabag

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:47 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отказал во введении процедуры наблюдения и прекратил производство по заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" Федерального дорожного агентства" о признании банкротом ЗАО "Штрабаг", говорится в определении суда.

Задолженность, которая послужила причиной обращения в суд с заявлением о банкротстве, погашена до возбуждения производства по настоящему делу, отметил суд.

Кроме того,  Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре не стал рассматривать жалобу ЗАО "Череповецкий завод металлоконструкций" на определение о возврате ему заявления о признании банкротом ЗАО "Штрабаг".

Арбитражный суд Москвы 24 июня возвратил череповецкому заводу заявление о банкротстве "Штрабага". При поступлении заявления оно было оставлено без движения. Однако в установленный судом срок ЗАО не представило доказательств устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.

Это определение завод обжаловал в апелляционной инстанции.

Верховный суд (ВС) РФ в сентябре 2015 года отказал ЗАО "Штрабаг" в пересмотре судебных актов о взыскании с ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (инновационного центра "Сколково") 110 миллионов рублей.

Тем самым компании "Штрабаг" было отказано в передаче ее заявления в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. Вторым ответчиком по делу проходит НКО "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий".

Арбитражный суд Москвы 24 ноября 2014 года отклонил иск строительной компании. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе решение суда первой инстанции.

Австрийский строительный концерн Strabag основан в 1835 году. В настоящее время основным подразделением в России является созданное в 1999 году ЗАО "Штрабаг".

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Суд прекратил производство по делу о банкротстве российской "дочки" Strabag

12:47 10/10/2016 Арбитражный суд Москвы отказал во введении процедуры наблюдения и прекратил производство по заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" Федерального дорожного агентства" о признании банкротом ЗАО "Штрабаг", говорится в определении суда.
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