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Арбитражная практика

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Банк обжаловал обеспечение иска бизнесмена Антонова к Литве на 40 млрд руб

Контекст
Теги: Хищения, Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Литва, Москва, Россия
13:34 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ. АО "Банк Снорас" подало жалобу на определение суда, который по ходатайству бизнесмена Владимира Антонова, обвиняемого в Литве в хищениях имущества в крупных размерах, принял обеспечительные меры в рамках иска о взыскании около 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Банк обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 12 августа.

Тогда суд по ходатайству Антонова запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве регистрацию передачи в залог (ипотеку), аренду, обременение правами третьих лиц, а также совершение регистрационных действий в отношении нескольких нежилых зданий в Москве, находящихся в собственности банка. Также управлению были запрещены регистрационные действия в отношении нескольких объектов недвижимости банка в Московской области.

Апелляционная жалоба банка "Снорас" будет рассмотрена судом 1 ноября.

Кроме того, суд 22 сентября отклонил другое ходатайство бизнесмена Антонова о принятии обеспечительных мер в рамках этого иска. Заявитель просил суд принять обеспечительные меры "в виде наложения запрета на передачу в последующую ипотеку, смену залогодержателя, обременение правами третьих лиц и запрет на совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимости (по списку), находящихся в залоге (ипотеке) у банка Snoras".

Арбитраж отклонил ходатайство "в связи с неподтвержденностью доводов заявления".

Суд назначил на 24 октября предварительные слушания по иску Антонова к Литовской Республике в лице Министерства юстиции. Заявитель требует взыскать компенсацию за нанесенный вред деловой репутации в размере около 19,9 миллиарда рублей, имущественный вред в размере 20 миллиардов рублей, а также признать несоответствующими действительности сведения, распространенные президентом Литовской Республики и размещенные электронными СМИ.

Как стало известно ранее, Антонов выехал за пределы Великобритании после решения об экстрадиции, опасаясь за свою жизнь.

Бывшие акционеры литовского национализированного банка Snoras Антонов и его партнер Раймондас Баранаускас были задержаны 24 ноября 2011 года в Великобритании по выданному Литвой европейскому ордеру на арест. Прокуратура Литвы, объявившая Антонова в европейский розыск, намерена допросить его и Баранаускаса по делу о хищении из банка Snoras имущества в крупных размерах на сумму порядка 565 миллионов евро, подделке документов и ведении поддельного бухгалтерского учета.

Ранее суд в Лондоне постановил освободить бизнесменов под залог. Представлявшая в суде интересы литовской стороны сотрудница британской прокуратуры Натали Соули указала, что если вина во вменяемых подозреваемым преступлениях будет доказана, в Литве им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Банк обжаловал обеспечение иска бизнесмена Антонова к Литве на 40 млрд руб

13:34 10/10/2016 АО "Банк Снорас" подало жалобу на определение суда, который по ходатайству бизнесмена Владимира Антонова, обвиняемого в Литве в хищениях имущества в крупных размерах, принял обеспечительные меры в рамках иска о взыскании около 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.
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