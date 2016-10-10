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Арбитражная практика

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Арбитраж Москвы признал банкротом издательство "Советский спорт"

Контекст
Теги: Банкротство, Советский спорт, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
14:21 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО «Издательство «Советский спорт», сообщили РАПСИ в суде.

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Суд утвердил конкурсным управляющим ОАО Сергея Красильникова из Ассоциации «ДМСО».

В решении суда отмечается, что размер признанных требований кредиторов должника составляет 934,1 тысячи рублей. Как следует из отчета временного управляющего должника Алены Приходько, у ОАО нет возможности произвести расчеты с кредиторами, восстановление финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным.

Суд 20 января ввел процедуру наблюдения в отношении издательства «Советский спорт». Заявление о банкротстве издательства было направлено в суд физическим лицом.

Издательство было создано Госкомспортом СССР. Затем оно было реорганизовано в Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), учредителем которого стал Госкомспорт России. В 2004 году ФГУП было преобразовано в ОАО. «С тех пор и до настоящего времени, несмотря на изменение юридического статуса, издательство работает под руководством и в тесном контакте с федеральным органом управления физической культурой и спортом, являясь ведущим издательством в отрасли», - отмечается на сайте издательства.

Кроме того, арбитражный суд Москвы в декабре 2015 года по заявлению Департамента городского имущества Москвы признал банкротом ОАО «Издательство «Физкультура и спорт».

Это издательство было основано в 1923 году. Оно входило в систему Государственного комитета Совета министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Книжный сектор издательства состоял из четырех редакций, выпускающих литературу по общим вопросам физической культуры, основным и прикладным видам спорта и популярно-массовую литературу, включавшую в себя руководства для самостоятельных занятий физкультурой, по подготовке и сдаче норм ГТО.

Журнальный сектор издательства объединял работу шести журналов и бюллетеня.

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Арбитраж Москвы признал банкротом издательство "Советский спорт"

14:21 10/10/2016 Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО «Издательство «Советский спорт», сообщили РАПСИ в суде.
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