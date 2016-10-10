Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
10/10/2016 21:31
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд рассмотрит иск владельца бренда Uniqlo к "ЮТэйр" об охране знака

Контекст
Теги: Авторское право, ЮТэйр, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
19:44 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам назначил на 9 ноября предварительные слушания по заявлению японской компании Fast Retailing Co., Ltd (владеет брендами Uniqlo, Comptoirdes Cotonniers, Princess Tam Tam) к авиакомпании «ЮТэйр» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «UT», говорится в определении суда.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба интеллектуальной собственности.

Заявитель просит прекратить охрану этого знака в отношении всех товаров 25-го класса (одежда) Международной классификации товаров и услуг в связи с его неиспользованием.

Ранее заявление японской компании было оставлено без движения до 5 октября. По информации суда, к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие направление или вручение ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов. Кроме того, заявитель не приложил документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке, отметил суд.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд рассмотрит иск владельца бренда Uniqlo к "ЮТэйр" об охране знака

19:44 10/10/2016 Суд по интеллектуальным правам назначил на 9 ноября предварительные слушания по заявлению японской компании Fast Retailing Co., Ltd (владеет брендами Uniqlo, Comptoirdes Cotonniers, Princess Tam Tam) к авиакомпании «ЮТэйр» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «UT», говорится в определении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд обязал ФСС обеспечить инвалида протезом за 2,8 млн руб

18:31 10/10/2016 Петроградский районный суд Петербурга полностью удовлетворил в понедельник иск инвалида Павла Зотова к Санкт-Петербургскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ (СПб РО ФСС) на 2,8 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Суд обязал Новую газету опровергнуть статью "Секрет "Принцессы Ольги"

15:00 10/10/2016 Басманный суд Москвы обязал "Новую газету" опровергнуть содержащиеся в статье "Секрет "Принцессы Ольги" сведения и выводы о возможной связи главы "Роснефти" Игоря Сечина и его супруги Ольги Сечиной с дорогой яхтой.

Арбитраж Москвы признал банкротом издательство "Советский спорт"

14:21 10/10/2016 Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО «Издательство «Советский спорт», сообщили РАПСИ в суде.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера