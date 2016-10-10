Суд рассмотрит иск владельца бренда Uniqlo к "ЮТэйр" об охране знака

19:44 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт - РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам назначил на 9 ноября предварительные слушания по заявлению японской компании Fast Retailing Co., Ltd (владеет брендами Uniqlo, Comptoirdes Cotonniers, Princess Tam Tam) к авиакомпании «ЮТэйр» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «UT», говорится в определении суда.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба интеллектуальной собственности.

Заявитель просит прекратить охрану этого знака в отношении всех товаров 25-го класса (одежда) Международной классификации товаров и услуг в связи с его неиспользованием.

Ранее заявление японской компании было оставлено без движения до 5 октября. По информации суда, к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие направление или вручение ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов. Кроме того, заявитель не приложил документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке, отметил суд.